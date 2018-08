Papst Franziskus nutzt SKODA RAPID SPACEBACK bei Irland-Besuch (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- SKODA stellte dem Pontifex für 9. Weltfamilientreffen in Dublineine Fahrzeugflotte zur Verfügung- SKODA RAPID SPACEBACK erstmals nach Wünschen aus dem Vatikanumgebaut- Tschechische Traditionsmarke offizieller Fahrzeugpartner desWeltfamilientreffens 2018Papst Franziskus fährt SKODA: Zum ersten Mal in der Geschichte destschechischen Traditionsunternehmens hat SKODA dem Pontifex beiseinem zweitägigen Irland-Besuch im Rahmen des Weltfamilientreffens2018 in Dublin vier spezielle SKODA RAPID SPACEBACK zur Verfügunggestellt. Zudem setzte SKODA als offizieller Fahrzeugpartner derneunten Auflage des alle drei Jahre stattfindendenWeltfamilientreffens vom 21. bis 26. August eine Fahrzeugflotte vonOCTAVIA, KAROQ und SUPERB für teilnehmende Kardinäle und Bischöfesowie VIP-Gäste ein.Die vier SKODA RAPID SPACEBACK für Papst Franziskus waren nachgenauen Vorgaben aus dem Vatikan für ihren Einsatz umgerüstet worden.Sie hatten eine Lackierung in Marineblau und eine speziell geformteArmlehne für den Pontifex erhalten. Die getönten hinterenSeitenscheiben waren durch klares Glas ersetzt worden, damit dieBesucher den Papst besser sehen konnten. Am vorderen Kotflügel aufder Beifahrerseite wurden verchromte Stäbe montiert, die während derFahrten die Flagge des Vatikans trugen.Besondere Nummernschilder für drei Papst-FahrzeugeAußerdem trugen drei der SKODA RAPID SPACEBACK für den Papstbesondere Kennzeichen. Bei einem Fahrzeug erinnerte das Nummernschild182-C-1979 an den letzten Papst-Besuch in Irland von Johannes PaulII. im Jahr 1979. Am zweiten Fahrzeug verwies die Kennung 182-C-2018auf das aktuelle Jahr und der dritte RAPID war auf dieZiffern-Buchstaben-Folge 182-D-9093 zugelassen, wobei die Zahlen 9093für das englische Wort ,Pope' standen. Nach der Abreise vonFranziskus wurde dieses Fahrzeug zusammen mit einem weiteren SKODARAPID SPACEBACK für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt.Nach seiner Landung auf dem Flughafen von Dublin am Samstagmorgenwurde Papst Franziskus mit dem SKODA RAPID SPACEBACK zu einem Treffenmit Regierungsvertretern in die Stadt gefahren. WeitereProgrammpunkte waren der Besuch einer Obdachloseneinrichtung undeines Konzerts im Croke Park mit Auftritten von Andrea Bocelli sowieder Bühnenshow Riverdance. Am Sonntag reiste der Pontifex nach einemkurzen Flug in einem weiteren SKODA RAPID SPACEBACK zum bekanntenMarienwallfahrtsort Knock. Zum Abschluss des Weltfamilientreffensfeierte Papst Franziskus am Nachmittag in Dublin eine Messe mit500.000 Besuchern, bevor er im SKODA RAPID SPACEBACK zum Flughafengebracht wurde und die Rückreise nach Rom antrat.SKODA KAROQ mit handgearbeiteten Glasflächen im Stil vonKirchenfensternNeben den drei SKODA RAPID SPACEBACK für den Papst stand beimWeltfamilientreffen auch noch ein besonderer SKODA KAROQ imMittelpunkt. Bei dem SUV, das während der gesamten Veranstaltungausgestellt wurde, waren alle Scheiben durch in Handarbeitgefertigte, farbige Fenster ersetzt, wie man sie in Kirchen findet.Ein Glasmalereikünstler hatte Motive der Entwicklung moderneririscher Familien in den letzten 40 Jahren und der traditionellenirischen Willkommenskultur dargestellt. Die Glaskunst schuf zudemeine Verbindung zur Tradition der böhmischen Kristallkunst, die sichals fester Bestandteil der SKODA DNA in vielen Designdetailswiderspiegelt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell