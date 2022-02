Papst Franziskus fordert humanitäre Korridore für Ukraine-Flüchtlinge

ROM (dpa-AFX) - Papst Franziskus fordert humanitäre Korridore für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das sagte der Pontifex am Sonntag nach dem Angelus-Gebet vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. "In jedem Konflikt sind die einfachen Menschen die wahren Verlierer, die mit ihrer eigenen Haut den Wahnsinn des Krieges bezahlen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche. Der Argentinier erinnerte an die Alten ebenso wie die Mütter und deren Kinder auf der Flucht aus der Ukraine. "Das sind Brüder und Schwestern, für die wir dringend humanitäre Korridore errichten und sie bei uns aufnehmen müssen."

Vor den Menschen auf dem Petersplatz, von denen viele ukrainische Fahnen schwenkten, sprach Franziskus von einem "zerrissenen Herzen", wenn er an die Ukraine denke. Russland hatte das Land in dieser Woche angegriffen. Gleichzeitig dürften aber die Kriege anderswo, etwa im Jemen, in Syrien und Äthiopien nicht vergessen werden, mahnte der Papst./msw/DP/he