Paper: Aktienanalyse vom 29.09.2018: Was könnte passieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Paper, die im Segment "Papierverpackung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 29.09.2018, 23:58 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 49,15 USD.

Unsere Analysten haben Paper nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Paper in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 6 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine "Sell" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,84. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Paper zahlt die Börse 10,84 Euro. Dies sind 60 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Containers & Packaging" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 27,14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Paper schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Containers & Packaging auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,87 % und somit 1,18 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".