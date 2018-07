Paper: Aktienanalyse vom 14.07.2018

Der Kurs der Aktie Paper steht am 14.07.2018, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 53,14 USD. Der Titel wird der Branche "Papierverpackung" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Paper auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Paper liegt bei 25, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Paper bewegt sich bei 70,75. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Paper 7 mal die Einschätzung buy, 8 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Paper-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 53,15 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 19,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 63,31 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Paper damit 9,56 Prozent unter dem Durchschnitt (5,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Containers & Packaging" beträgt 5,94 Prozent. Paper liegt aktuell 9,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".