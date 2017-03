Papenburg (ots) -Zum ersten Mal wird in diesem August das "Papenburger Leuchtfeuer"entzündet. Eine Mischung aus klassischer und moderner Musik,Videoprojektionen sowie Schauspiel mit außergewöhnlichen Kostümenunter freiem Himmel.Die neue Sommer-Attraktion im Herzen Papenburgs bindet dabei dashistorische Segelschiff "Brigg Friederike" in die Aufführung ein.Höhepunkt des "Papenburger Leuchtfeuers" ist der Auftritt von"Terweys Töchter". Das weltweit auftretende Duo inszeniert klassischeMusik mit Werken von Brahms, Chopin und Mozart in bislang unbekannterForm.Das "Papenburger Leuchtfeuer" soll als jährliche OpenAir-Konzertreihe mit wechselnden Künstlern fortgesetzt werden.www.papenburg-marketing.de Telefon: 04961 - 839 60Die Papenburg Marketing GmbH, aus der Papenburg Tourismus GmbHentstanden, fördert das touristische Leben Papenburgs und vermarktetdie Stadt als attraktive Destination. Dazu zählt die Entwicklunginhaltlicher und strategischer Konzepte, neuer Angebote sowieEventreihen. Darüber hinaus betreibt die Papenburg Marketing GmbH dasBesucherzentrum der Meyer Werft: Dieses hat sich mit jährlich 250.000Gästen zu einem Besuchermagneten entwickelt und zählt zu denTop-Reisezielen in Niedersachsen.Pressekontakt:John Will KommunikationBremer MedienhausSchwachhauser Heerstraße 7828209 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Papenburg Marketing, übermittelt durch news aktuell