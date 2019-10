"Papamobil", Rallye-Sieger & zuverlässiger Begleiter im Kampf gegen Dinosaurier - Mercedes-Benz Museum widmet der G-Klasse zum 40. Geburtstags ab 18.10. eine Sonderausstellung (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Stuttgart (ots) -Anmoderation:Was macht Legenden aus? Die Geschichten, die sich um sie drehen.Wenn es danach geht, kann wohl kein anderes Fahrzeug der Welt mit derMercedes-Benz G-Klasse mithalten. Dienstreiseauto von Papst JohannesPaul II., Jagdwagen von Franz Josef Strauß, Sieger der legendärenRallye Paris-Dakar - die Historie des Geländewagenklassikers istreich an Geschichten. In diesem Jahr feiert die G-Klasse 40.Geburtstag - Anlass genug für das Mercedes-Benz Museum, der Legendeeine Sonderausstellung zu widmen. Unter dem Titel "G-Schichten"werden in Stuttgart ab dem 18. Oktober elf Fahrzeuge sowie zahlreicheweitere Exponate gezeigt - besondere Anekdoten inklusive. MonjaBüdke, Leiterin des Mercedes-Benz Museums:O-Ton Monja BüdkeDie Sonderausstellung zum runden Geburtstag ist für jeden Fan derG-Klasse ein Must-See. Wir zeigen die vielfältige Historie derBaureihe anhand unterschiedlichster Fahrzeuge. Zum Beispiel ist das"Papamobil" mit dabei, aber auch der Siegerwagen der RallyeParis-Dakar von 1983. Keine Mercedes-Baureihe ist so vielfältig. Undkeine hat sich über vier Jahrzehnte in praktisch jedem Gelände sobewährt wie die G-Klasse. (0:21)Das belegt auch die Geschichte von Gunther und Christine Holtorf.Mit ihrem hellblauen Mercedes 300 GD namens "Otto" haben sie 26 Jahrelang die Welt bereist, dabei 215 Länder gesehen und fast 900.000Kilometer zurückgelegt - und das mit ein und demselben Motor. Dasbrachte dem Geländewagen einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.Seit dem Ende der Weltreise 2014 gehört "Otto" zur Sammlung desMuseums:O-Ton Monja BüdkeWir sind sehr stolz, dass wir den "Otto" zeigen können. Das Autoist ein Highlight unserer Ausstellung und der existierende Beweis fürdie Leistungsstärke und Zuverlässigkeit der G-Klasse. (0:08)Die Qualitäten der Geländewagen mit der unverwechselbar kantigenKarosserie haben sich sogar bis nach Hollywood herumgesprochen. Sowar die G-Klasse in einigen Filmen der "Jurassic Park"-Reihe imEinsatz. Die Verfolgungsjagden, in denen die Offroader problemlosjedes Gelände durchfahren und von Raptoren und einem T-Rex gejagtwerden, sind absolute Hingucker - aber natürlich reinsteScience-Fiction. Die Urzeit-Kreaturen sind ausgestorben und stammenaus dem Computer, die Geländewagen hingegen sind echt undunsterblich. Um die Kletterfähigkeiten des G zu zeigen, hat sich dasTeam von Monja Büdke etwas Besonderes einfallen lassen:O-Ton Monja BüdkeAls Highlight gibt es eine G-Klasse auf 100 Prozent Steigung zusehen. Das sind 45 Grad. Und damit man sich die Steigung noch besservorstellen kann, gibt es auch eine Rampe mit 45 Grad, die unsereBesucher erklimmen können. Das ist wirklich beeindruckend. (0:11)Außerdem gibt es zum Eröffnungswochenende am 19. und 20. Oktoberfür alle jungen G-Klasse-Fans ein spezielles Kreativprogramm:O-Ton Monja BüdkeNeben unserem regulären Wochenendprogramm wird es amEröffnungswochenende eine sehr schöne Aktion gemeinsam mit derKunstschule Unteres Remstal geben. Hier können die Kinder mitselbstentworfenen Motiven einen Geländewagen bekleben, sodass am Endeein echtes Unikat dabei herauskommen wird. (0:13)Abmoderation:"Papamobil", Rallye-Sieger, zuverlässiger Begleiter im Kampf gegenDinosaurier - die G-Klasse wird 40 und das würdigt die StuttgarterAutomobilmarke mit einer Sonderausstellung im Mercedes-Benz Museum.Die Ausstellung läuft ein halbes Jahr bis zum 19. April 2020. Und einbesonderes Schmankerl: Wer am Eröffnungswochenende mit einer G-Klassevorfährt, parkt direkt vor dem Eingang des Museums und darf sich dievielfältigen "G-Schichten" kostenlos ansehen.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz Museum: Friederike Valet, 0151 58622944all4radio: Steffen Frey, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuell