Papamobil - Rallye Paris-Dakar-Sieger - Legende: Die Mercedes-Benz G-Klasse feiert 40. Geburtstag - Besuch bei Jörg Knauer, einem echten Fan der Geländewagen-Ikone (AUDIO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Finanztrends Video zu Rallye



mehr >

Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Papamobil - Rallye Paris-Dakar-Sieger - Legende. Nur ein einzigesAuto auf der Welt passt zu diesen - zugegebenermaßen - sehrunterschiedlichen Merkmalen. Die Mercedes-Benz G-Klasse. Und diefeiert diesen Monat ein stolzes Autojubiläum. Seit 40 Jahren gibt esden Urvater aller Geländewagen. Fans hat die G-Klasse auf der ganzenWelt. Aber nicht alle haben vier unterschiedliche Modelle desGeländewagens in der Garage wie Jörg Knauer in Neusäß in der Nähe vonAugsburg. Sein ältestes Exemplar bringt es auf stolze 39 Jahre:O-Ton Jörg KnauerDieses Auto ist nahezu 40 Jahre alt und verrichtet seinen Dienstnach wie vor ohne Klagen. Gute Pflege und eine sehr guteGrundsubstanz und natürlich das Prinzip des Autos. Das Prinzip istunzerstörbar. Der Rahmenaufbau, die Starrachsen. Ich könnte mirmomentan nicht viel vorstellen, was das zerstören sollte. (0:20)Verliebt hat sich Jörg Knauer in die Geländewagen-Ikone schon vorlanger Zeit bei einer Besichtigung des Produktionswerks in Graz. Aberdanach dauerte es noch ein paar Jahre, bis dann 2013 mit einem G 300seine erste G-Klasse vor der eigenen Tür stand. Es folgten ein G 320,Baujahr 1994 sowie ein blauer G 500. Glanzstück der kleinen Sammlungist ein schwarzer G 55 AMG, den Knauer in den USA erstanden hat.Verdunkelte Scheiben, Lenkradheizung, stolze 475 PS. "Sonntagsauto"nennt Knauer seinen Liebling:O-Ton Jörg KnauerEr ist schwarz, er ist stark, er ist unglaublich kraftvoll.Wahnsinn, die Schrankwand mit einem Vorschub. Das ist einunglaubliches Fahren. Es gibt ja die Gs mit 88 PS, wo man denkt, mansteht. Aber in dem fliegt man. Auch das Autobahnfahren ist einspezielles Gefühl. Nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Auto,was ich kenne. Es ist majestätisch, so würde ich es mal ausdrücken.(0:22)Ist der G 55 AMG das Sonntagsauto, so ist ein G 500 derWeltenbummler unter den vier G-Klassen von Jörg Knauer. In der Garagesteht er sauber geputzt, in einem frischen, hellen Blau. Doch dieFarbe war nicht immer erkennbar...O-Ton Jörg KnauerDas ist der Blaue Klaus. Ist eine recht ungewöhnliche Farbe, aberist original Mercedes. Mit diesem Auto sind wir letztes Jahr um dieWelt gefahren - von Chile über Peru, Bolivien, Argentinien nachUruguay. Besonders Bolivien, das war ein Offroad-Abenteuer pur. DasAuto war in Bolivien braun, das Auto war komplett bedeckt mitSchlamm. (0:20)Die Augen glänzen, wenn der Abenteurer vom Südamerika-Triperzählt. Vom Regenwald und halsbrecherischen Fahrten, aber auch vomSicherheitsgefühl, wenn man in einer G-Klasse unterwegs ist. Alseines von über 1.000 Mitgliedern im offiziellen Mercedes-BenzGeländewagen-Club war Jörg Knauer für diese echte Offroad-Tourbestens vorbereitet. Und hat in Südamerika die geradezu legendäreGeländegängigkeit und den atemraubenden Steigungswinkel erlebt:O-Ton Jörg KnauerDann sieht man nur noch den blauen Himmel über sich. Das Autosteht dann wirklich nicht ganz 45 Grad. Das Extreme, wenn das Autosich zur Seite neigt und wenn dann auch noch ein Verrückter auf dieTrittbretter steigt und dann noch dran zieht. Also bis ungefähr 35Grad sollte das Auto das können, aber ich denke mal, bei 20 Grad wirdder Mensch verrückt. Und bei 25 Grad ist die Hand schon draußen undman versucht, das Auto zu stützen. (0:27)Doch nicht jede Ausfahrt in einem seiner vier G-Klassen ist soabenteuerlich. Die Mitglieder im Mercedes-Geländewagen-Club sindzwischen 25 und 75 Jahren alt und treffen sich auch ganz banal zugemeinsamen Ausflügen und zum Fachsimpeln...O-Ton Jörg KnauerWenn wir so unterwegs sind: Es gibt die Sekt-Fraktion und es gibtdie Schrauber-Fraktion. Ich meine, wir verstehen uns am Ende alle: Ander Spitze steht immer nur das Auto. Aber es ist eben nett zu sehen,die einen "Sektchen" und die andere Fraktion, die halt laufend untermAuto liegt. Widersinnig am Wochenende kaputt machen, in der Wochereparieren, und am nächsten Wochenende wieder kaputt machen. (0:20)Ein Mann mit vier G-Klassen braucht eine Frau mit vielVerständnis. Oder wie Jörg Knauer eine Frau mit derselbenLeidenschaft.O-Ton Sandra KnauerEin Auto gehört auch mir. Selbst ausgesucht, ganz wichtig, dassich es mir selbst aussuchen kann. Weil die Frau steht auf die Farbe,Farbe ist wichtig. Und wie das Auto dann fährt, das darf der Manndann entscheiden. Muss eine Sitzheizung haben. Fährt sich super.(0:13)Sandra Knauers G-Klasse ist übrigens grau. Mehr als vier G-Klassenhaben allerdings nicht Platz in der Garage der Knauers. Bevor alsoein neuer G ins Haus kommt, muss einer verkauft werden. Das hat sichdas Ehepaar geschworen. Aber allein der Gedanke schmerzt die beidenschon, sie lieben ihre vier G-Klassen. Jede für sich. Und sie sindstolz darauf, so viel Tradition auf dem Grundstück geparkt zu haben.Ein echter Klassiker der Autowelt, mit unverkennbarer Karosserie,vier Jahrzehnte nahezu unverändertes Design:O-Ton Jörg KnauerIch würde auch sagen, das ist eines der Hauptargumente für den G.Welcher Autohersteller kann von sich behaupten, dass er über 40 Jahredas gleiche Auto baut? (0:08)Abmoderation:Eine Ikone feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Seit 1979sind über 300.000 G-Klassen produziert worden.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz: Jürgen Wessolly, 0711 17-58304Christian Anosowitsch, 0711 17-75849all4radio: Hermann Orgeldinger, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell