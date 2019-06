Panzerbrigade 12 und Garnisonsstadt Cham: Zwei 60-Jährige sind nun Paten (FOTO)

Cham/Bayern (ots) -Die Stadt Cham und die Panzerbrigade 12 haben am 14. Juni ihrePatenschaft offiziell besiegelt. Am Wochenende dann feierten dieGarnisonstadt und die Panzerbrigade 12 ihr jeweils 60-jährigesBestehen mit zahlreichen Veranstaltungen gemeinsam.Die Bundeswehr und Stadt hatten sich für das Festwochenende unterdem Motto "CHAMeradschaft erleben. Die Panzerbrigade 12. In Chamdahoam" viel vorgenommen. Den Auftakt machte am Freitag deroffizielle Festabend anlässlich der Unterzeichnung der Patenschaftzwischen der Stadt Cham und der Panzerbrigade. Zunächst war die Stadtab 1959 für das Panzergrenadierbataillon 113 eine militärischeHeimat, seit vergangenem Jahr wird von hier aus die Panzerbrigade 12gelenkt.zum Gesamtbeitrag:https://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktuell.nachrichten.jahr2019.juni2019&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=01DB050000000001%7CBD9H5X027DIBRPressekontakt:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.orgwww.deutschesheer.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum des Heeres, übermittelt durch news aktuell