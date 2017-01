"Panzer, ich begrüße Sie!" SAT.1 lädt zu "Paul Panzers Comedy Spieleabend" ein

Unterföhring (ots) - In dieser Show ist Improvisationstalentgefragt: In "Paul Panzers Comedy Spieleabend" treten im Frühjahr 2017freitags zwei Promiteams in mehreren Spielrunden gegeneinander an.Sie müssen ungewöhnliche und nicht alltägliche Begriffe zeichnen,pantomimisch spielen oder unter herausfordernden Umständen erklären.Paul Panzer: "Ein Spieleabend unter Freunden ist immer was Besonderes- erst recht im TV. In meiner neuen SAT.1-Show bin ich derSpielemacher. Eins steht fest: Meine prominenten Kandidaten müssensich richtig warm anziehen!"SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Ein Spieleabend mit PaulPanzer verspricht jede Menge Spaß und Unterhaltung. Ich freue michsehr, dass Paul Panzer seine erste eigene Spielshow in SAT.1moderiert. Um es mit seinen Worten zu sagen: Panzer, ich begrüßeSie."Produziert wird "Paul Panzers Comedy Spieleabend" von ConstantinEntertainment im Auftrag von SAT.1. Tickets für die Shows gibt es absofort unter www.tvtickets.de.Alle Infos zur Show finden Sie auf unserer SAT.1-Presseseitewww.presse.sat1.de."Paul Panzers Comedy Spieleabend", ab Frühjahr 2017, freitags, inSAT.1.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentAnita RichtmannTel. +49 [89] 9507-1108Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell