Pantum präsentiert neue, weltweit verfügbare hochwertige Elite-Druckerserie

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) - Pantum, eine weltweit tätige Marke, die Laserdrucker und Tonerkartuschen entwickelt, herstellt und vertreibt, hat die Elite-Serie auf den Markt gebracht, eine weltweit erhältliche Premium-Produktreihe mit sechs Modellen, die von Einzel- bis zu Multifunktionsdruckern reichen. Das BP5100DN-Modell ist das erste der neuen Serie auf dem Markt und zunächst in Russland, Europa, im Asien-Pazifik-Raum und in Nordamerika verfügbar, gefolgt von anderen Ländern und Regionen.Pantum arbeitet mit Sorgfalt daran, die Druckerleistung kontinuierlich zu verbessern und zu optimieren, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen. Die Einführung der Elite-Serie durch Pantum ist aus vielen Gründen von Bedeutung, da das Produktportfolio stets gemäß den unterschiedlichen Marktanforderungen erweitert wird. Sie vervollständigt nicht nur das höherwertige Produktsegment des Pantum-Portfolios, sondern liefert den Partnern zusätzlichen Mehrwert. Darüber hinaus bietet sie den Verbrauchern eine größere Auswahl, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.Als mit die schnellsten Maschinen in der aktuellen A4-Produktreihe von Pantum bieten die neuen BP5100DN/BP5100DW-Modelle die ultimative Produktivität und eine unübertroffene Leistung mit einem Hochgeschwindigkeitsdruck von 40 Seiten pro Minute (PPM) für A4-Papier und 42 PPM für das Letter-Format. Die Ausgabe der ersten Seite erfolgt in weniger als 6,9 Sekunden. Darüber hinaus bieten die Drucker mit einem maximalen monatlichen Druckvolumen von 80.000 Seiten, das durch ein leistungsstarkes multifunktionales 60-Seiten-Papierfach unterstützt wird, eine herausragende Kapazität. Durch den automatischen Duplexdruck können Benutzer außerdem 50 % an Papier einsparen. Die separate Trommel und der Toner sind sowohl umweltfreundlich als auch kostengünstig, während eine robuste und langlebige Metallrahmenstruktur zuverlässige Unterstützung für einen ununterbrochenen Druckbetrieb bietet.Die BP5100DN/BP5100DW-Modelle der Elite-Serie sind benutzerfreundlich. Dank der charakteristischen Ein-Klick-Treiberinstallationstechnologie von Pantum können die Benutzer sie mit einem einzigen Klick auf die Schaltfläche einrichten. Der Druck selbst kann einfach ausgeführt werden und mittels der Pantum App, Air Print oder Mopria über das Handy erfolgen. Darüber hinaus verfügen die Modelle über einen geräuschlosen Modus, um eine ruhige und ungestörte Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Damit eignen sie sich besonders für kleine und mittlere Unternehmen, Unternehmensarbeitsgruppen und Behörden.Pantum ist derzeit in Dutzenden von Ländern und Regionen auf der ganzen Welt vertreten und erweitert sein Vertriebsnetz stetig. Dank der Markteinführung der neuen Elite-Serie zu Beginn des Jahres geht Pantum von einem erfolgreichen Jahr 2021 aus, in dem den Benutzern bessere Drucklösungen angeboten werden als je zuvor.Informationen zu PantumPantum wurde 2010 gegründet und ist ein Druckerhersteller, der Drucker, Druckmaterialien sowie Drucklösungen und Dienstleistungen anbietet. Im Jahr 2011 begann Pantum seine Expansion in Übersee und ist aktuell weltweit in Dutzenden Ländern vertreten. Mit seiner patentierten Technologie ist Pantum bestrebt, den sich entwickelnden Druckanforderungen gerecht zu werden, indem es wirtschaftliche, benutzerfreundliche und energieeffiziente Produkte sowie zuverlässige Drucklösungen anbietet. Heute bietet Pantum seinen Kunden auch durch seine kostengünstigen Produkte und Premium-Dienstleistungen einen höheren Mehrwert.Pressekontakt:RusslandChulpan SadykovaVertriebsmitarbeiter RusslandTel.: +7 987 2 975 973E-Mail: chulpan@pantum.comEuropaH. Jack HaoVertriebsleiter EuropaMobil: +86 15916279793E-Mail: jack.hao@pantum.comAsien-PazifikH. Aaron ZhaoVertriebsleiter Asien-PazifikMobil: +86 18928036307E-Mail: Aaron.zhao@pantum.comNordamerikaH. Kyan LiaoVertriebsleiter NordamerikaMobil: +86 13570615281E-Mail: kyan.liao@pantum.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1421868/Pantum_Launches_New_Global_Elite_Series_High_end_Printers.jpgOriginal-Content von: Pantum, übermittelt durch news aktuell