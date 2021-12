Pantum erweitert seine Produktpalette und globale Präsenz, um den anhaltenden Geschäftserfolg zu sichern

Zhuhai, China (ots/PRNewswire) -Pantum, eine Marke, die Laserdrucker und Tonerkartuschen für Anwender auf der ganzen Welt entwickelt, herstellt und vertreibt, feiert in diesem Dezember ihr elfjähriges Bestehen und markiert damit mehr als ein Jahrzehnt unermüdlicher Produktoptimierung und Innovation. In den vergangenen 11 Jahren hat das Unternehmen ein umfassendes Produktportfolio von Einzel- und Multifunktionsdruckern, Monochrom- und Farbdruckern sowie A4- und A3-Druckern aufgebaut. In dieser Zeit hat das Unternehmen auch sein Vertriebsnetz auf 80 Länder und Regionen in der ganzen Welt ausgedehnt, um den Anwendern weltweit außergewöhnliche und effiziente Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können.In diesem Jahr hat Pantum die völlig neue Elite-Serie auf den Markt gebracht, die mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute (PPM) im A4-Format das bisher schnellste Modell des Unternehmens ist. Die Elite-Serie, zu der die BP5100-Serie (BP5100DN/BP5100DW) und die BM5100-Serie (BM5100ADN/BM5100ADW, BM5100FDN/BM5100FDW) gehören, kann wesentlich dazu beitragen, die täglichen Herausforderungen wie langsame Druckgeschwindigkeiten und nervige Wartezeiten zu bewältigen. Neben der 250-Seiten-Standardkassette und der 60-Seiten-Multifunktionskassette erhöhen zwei zusätzliche 550-Seiten-Großraumkassetten die maximale Zuführungskapazität auf 1410 Seiten. Er ist auf die Bedürfnisse eines breiten Spektrums kommerzieller Kunden ausgerichtet, von KMUs über Behörden bis hin zu großen Institutionen, und bietet komfortable Funktionen wie die Installation des Treibers in einem Schritt und automatischen Duplexdruck. Die Treiberinstallation in einem Schritt kann bei der intelligenten Erkennung von Druckerverbindungsmethoden wie USB-, Netzwerk- oder Wi-Fi-Verbindung helfen. Durch den automatischen Duplexdruck können die Benutzer 50% ihres Papierverbrauchs einsparen und 50% ihrer Ausgaben reduzieren.Da die Pandemie anhielt, förderte das Unternehmen auch die „schnellere, stabilere, intelligentere und einfachere" 4S Efficiency-Serie, um wirtschaftliche Drucklösungen anzubieten. Pantum entwickelt sich ständig weiter, um die Benutzerfreundlichkeit für SMB-Anwender zu verbessern, indem es die Arbeitsumgebung und die Gewohnheiten am Arbeitsplatz beobachtet und untersucht. Pantum hat sich auf die Einfachheit der täglichen Nutzung und langfristige Einsparungen konzentriert und die Druckerfunktionen identifiziert und verbessert, von denen KMUs am meisten profitieren. Die Druckgeschwindigkeit und die Papierzufuhr sind für SMB-Anwender optimiert, die kleine bis mittlere Mengen an Dokumenten drucken und das Papierfach nicht häufig nachfüllen müssen. Auch für die Arbeit an entfernten Standorten geeignet, ist es dank Funktionen wie dem mobilen Drucken der perfekte Begleiter für Pandemien.Im Jahr 2021 will Pantum seine Produktpalette kontinuierlich verbessern. Die Elite-Serie von Pantum füllte nicht nur das obere Segment des Unternehmensangebots aus, sondern bot den Kunden auch mehr Möglichkeiten, um ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Mit Blick auf das Jahr 2022 wird Pantum seine Anstrengungen zur Optimierung seiner Druckerprodukte und -dienstleistungen fortsetzen, um Anwendern auf der ganzen Welt eine vielfältigere Produktauswahl und ein angenehmeres Nutzererlebnis zu bieten.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website (http://www.pantum.com/), Facebook (https://www.facebook.com/PantumInternational), Instagram (https://www.instagram.com/pantumprinter/), und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCgUlAhXozRQ_j3fvq4N_jyg).Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Pantum, info@pantum.com.Original-Content von: Pantum, übermittelt durch news aktuell