Pantos präsentiert seine neuesten intelligenten Logistikkompetenzen auf der Supply Chain & Logistics Summit & Expo 2019

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Pantos Logistics, Koreasglobales Gesamtlogistikunternehmen Nummer 1, nimmt vom 24. bis 26.September an der "Supply Chain & Logistics Summit & Expo 2019" inAntwerpen (Belgien) teil.Pantos präsentiert ein integriertes Überwachungssystem für dasLogistikzentrum, das Digital Twin, Machine Learning undCloud-Technologien integriert. Mit der Vielseitigkeit des Systemsermöglicht die Echtzeit-Datenanalyse nicht nur die Vorhersage undReaktion auf verschiedene Probleme, die am Logistikstandort auftretenkönnen, sondern auch unterschiedliche Simulationen unterverschiedenen Szenarien, die die betriebliche Effizienz desLogistikzentrums durch die Möglichkeit verschiedener Simulationenmaximieren.Die SCL Summit & Expo ist eine der größten Fachmessen Europas imBereich Supply Chain und Logistik, an der große globaleFrachtkundenunternehmen und 3PL-Logistikunternehmen mit mehr als 500Vertretern und Interessenten aus der ganzen Welt teilnehmen.