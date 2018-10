Panther Securities: War es das nun?

Für die Aktie Panther Securities stehen per 29.10.2018 345 GBP an der Heimatbörse London zu Buche.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Panther Securities. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Panther Securities investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,77 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,38 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Panther Securities mit einem Wert von 2,45 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 15,2 , womit sich ein Abstand von 84 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.