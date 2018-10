- Ebenfalls steht gesellschaftliche Norm im Vordergrund, gemäßderer Frauen auf der Arbeitssuche die gleiche Frisur tragen; allewahren Absichten werden in Form von Mosaikkunst in Zeitungen oder anBahnhöfen präsentiert und geben Anstoß für gesellschaftlichen Diskursin JapanKobe, Japan (ots/PRNewswire) - Pantene in Japan, eine 1945 vonProcter & Gamble (P&G) Japan K.K. gegründete Haarpflegemarke, hateine Werbekampagne gestartet, die Studentinnen ermutigt, bei derArbeitssuche mit Selbstbewusstsein ihr wahres Gesicht zu zeigen. Dasist die erste Kampagne dieser Art in Japan. Die Kampagne geht auf dieErgebnisse einer Umfrage zurück, die sich mit den wahren Absichtenvon 1.000 Universitätsstudentinnen bei der Arbeitssuche befasste.Pantene in Japan, das zahllosen Frauen geholfen hat, wundervolleFrisuren zu kreieren, hat durch diese Umfrage erkannt, dassjapanische Frauen hinsichtlich ihres Haar-Stylings vor einergewaltigen Herausforderung stehen. In Japan herrscht für verschiedeneAnlässe eine Frisur- und Kleiderordnung. Die Öffentlichkeit neigtdazu, Menschen anhand ihres Erscheinungsbildes, wie z.B. Kleidung undFrisur, zu beurteilen. Darüber hinaus weichen Japaner nicht gerne vonder Norm ab und tendieren somit dazu, solche Regeln zu befolgen - einVerhalten, das tief in der japanischen Kultur verankert ist.Diese absonderliche kulturell bedingte Wertschätzung vonUniformität äußert sich deutlich bei der Arbeitssuche japanischerStudentinnen. Insbesondere Frauen neigen dazu, standardisierteBekleidungsstile und Frisuren für Bewerbungsgespräche zu übernehmen.So gleichen sie die Länge ihrer Röcke entsprechend der Rocklängeanderer Studentinnen an und tragen einen Pferdeschwanz mit strengzurückgebürstetem Haar, um dieser traditionellen Wertschätzung vonUniformität zu entsprechen. Sie versuchen anderen Bewerberinnenmöglichst ähnlich zu sehen und ihre Individualität zu unterdrücken.Laut der Umfrage haben 81 % der Teilnehmerinnen ihr eigenes Selbstbei Bewerbungsgespräche bereits verraten, um potenziellenArbeitgebern zu gefallen, wobei 70 % mit ihrem Bekleidungsstil undihrer Frisur dabei unzufrieden waren. Die Umfrage zeigte, dass vieleTeilnehmerinnen die natürliche Schönheit ihrer Haare währendBewerbungsgesprächen verbergen. Gleichzeitig stimmten 71 % der an derUmfrage teilnehmenden Unternehmen zu, dass Bewerberinnen ihreIndividualität während Bewerbungsgesprächen durch ihre Kleidung undihre Frisur zum Ausdruck bringen sollten, was auf eine deutlicheWahrnehmungsdiskrepanz zwischen Unternehmen und Studentinnenhinweist.Als Reaktion auf die Umfrageergebnisse startete Pantene in Japanbasierend auf seiner Philosophie, Frauen zu helfen, durch schöneHaare vorwärtszukommen, diese Werbekampagne. Durch sie sollenmöglichst viele Studentinnen auf Arbeitssuche, inspiriert werden,voller Selbstvertrauen ihren eigenen Grundsätzen treu zu bleiben undungezwungener als zuvor zu zeigen, wer sie wirklich sind. DieWerbekampagne ist in Zeitungen und an Bahnhöfen zu sehen,einschließlich Haltegriffen in Zügen, und ist als Video auf YouTubeverfügbar.Pantene in Japan verfolgt das Ziel, Frauen durch schönes Haar zueiner aktiven Rolle in der Gesellschaft zu verhelfen.(Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/201810108976?p=images)YouTube: https://youtu.be/fVyK8wR9YY0Anmerkung von Yoshiaki Okura, Brand Manager bei Pantene Japan"Meiner Meinung nach sind Japaner in stereotypischen Ansichtenbezüglich bevorzugter Verhaltensweisen von Frauen gefangen. Obwohlsich diese Situation in den letzten Jahren verbessert hat, zeigt sicheine solche Denkweise immer noch im Verhalten von Studentinnen, dieauf Arbeitssuche sind. Pantene führt diese Werbekampagne ein, um sovielen Menschen wie möglich zu helfen, sich selbst treu zu bleibenund ungezwungener als zuvor zu zeigen, wer sie wirklich sind, indemwir uns als Unternehmen anhören, was arbeitssuchende Studentinnen zusagen haben, und ihnen unsere Botschaft zukommen lassen. Pantenehofft, dazu beitragen zu können, eine Gesellschaft aufzubauen, in dersowohl Studentinnen als auch Unternehmen an ihren Zielen arbeiten undmit Selbstbewusstsein zeigen können, wer sie wirklich sind,einschließlich Kleidung und Frisur."Pressekontakt:Wataru SekiMaterial/PR AgencyTel.: +81-3-5459-5490E-Mail: pantene@materialpr.jpOriginal-Content von: Procter & Gamble Japan K.K., übermittelt durch news aktuell