Pantaflix: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Kurs der Aktie Pantaflix steht am 07.12.2019, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 1.78 EUR. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Pantaflix nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Pantaflix ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt () aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 224,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 544 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,9 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Pantaflix mit einer Rendite von 5,51 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,43 Prozent. Auch hier liegt Pantaflix mit 5,95 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Pantaflix wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Pantaflix auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.