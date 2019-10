Pantaflix: Spannende Insider-Transaktionen

Der österreichische Selfmade-Milliardär Klemens Hallmann baut seine Beteiligung an der Pantaflix AG (WKN: A12UPJ) kontinuierlich aus. Alleine die am Freitag gemeldete Transaktion hat ein Volumen von mehr als einer halben Million Euro und wurde via außerbörslicher Transaktion getätigt.

Geht man nach den offiziellen Angaben auf der Pantaflix-Homepage sind „rund 13%“ des Scale-30-Unternehmens nun in der Hand von Hallmanns Beteiligungsfirma, die in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung