Pantaflix: Spannende Insider-Transaktionen

Der österreichische Selfmade-Milliardär Klemens Hallmann baut seine Beteiligung an der Pantaflix AG (WKN: A12UPJ) kontinuierlich aus. Alleine die am Freitag gemeldete Transaktion hat ein Volumen von mehr als einer halben Million Euro und wurde via außerbörslicher Transaktion getätigt.

Geht man nach den offiziellen Angaben auf der Pantaflix-Homepage sind „rund 13%“ des Scale-30-Unternehmens nun in der Hand von Hallmanns Beteiligungsfirma, die in erster Linie qualitativ hochwertige Immobilien-Objekte wie Luxusimmobilien und Villen entwickelt und veräußert.

Es ist interessant, dass ein Kapitalmarktprofi wie Hallmann nahe mehrmonatiger Tiefs sich beträchtliche Teile der Pantaflix AG sichert. Hallmann war auf der Jahreshauptversammlung von Pantaflix im Juli in München in den Aufsichtsrat des selbsternannten „Medien- und Technologieunternehmens mit klarer Wachstumsstrategie“ gewählt worden.

Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt ist Hallmann durch seine Beziehung mit dem Ex-GNTM-Model Barbara Meier mit der er im Sommer eine vielbeachtete „Märchenhochzeit“ in Venedig feierte.