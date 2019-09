Pantaflix: Management feiert sich wieder einmal selbst, aber…

Auch die, einstmals von einigen als deutsche Antwort auf Netflix gefeierte und folglich an der Börse hochgejubelte, Pantaflix (WKN: A12UPJ) hat heute früh ihre aktuellen Halbjahreszahlen vorgelegt. Wie üblich hat sich das Management um CEO Nicolas Paalzow wieder ein wenig selbst gefeiert. So wird in der entsprechenden Ad hoc-Meldung vom „höchsten, jemals in einem ersten Halbjahr erzielten Umsatzniveau“ fabuliert.

Das mag zwar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung