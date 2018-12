Pantaflix: Aktie macht +20% – wir haben’s gewusst

Wir hatten diesen Monster-Rebound geahnt: Die Pantaflix-Aktie (WKN: A12UPJ) gehört in dieser Woche zu den größten Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Die Handelswoche beendet die Panta-Aktie mit Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich.

Wer am Montag zum Tief von 1,14 Euro eingestiegen ist, konnte hier in 5 Tagen einen Gewinn von über +50% erzielen – in unserem Live-Chat hatten wir wiederholt auf attraktive Trading-Chancen bei Pantaflix hingewiesen. Beim ein oder anderen werden Erinnerungen an Staramba wach.

Aktie war zeitweise enorm unterbewertet

Die Aktie wurde zeitweise mit einem Börsenwert von 16 Millionen Euro gehandelt, eine Summe die zum gegenwärtigen Zeitpunkt zum Großteil von den liquiden Mitteln des Unternehmens gedeckt worden sein dürfte.

Im Gegensatz zu Starmaba handelt es sich hier – gemäß Aussagen des Panta-Managements – um eine „Umsatzverschiebung“ von Filmprojekten (im zweistelligen Millionenbereich!), die erst im ersten Halbjahr 2019 abgeschlossen und dann umsatzwirksam sein werden. Und damit anders wie bei Staramba, deren Probleme durch die Weigerung der Ausstellung eines Bestätigungsvermerks seitens des zuständigen Wirtschaftsprüfers publik wurden und letztlich darin endeten, dass Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 7,44 Millionen Euro nicht hinreichend nachgewiesen werden konnten.

Ein Risiko bleibt: Pantaflix hat einen enormen Cashburn. Für das Jahr 2018 dürfte es einen hohen Verlust hageln. Auch wenn der große Verkaufsdruck nun raus ist, für Shortseller bietet die Aktie derzeit viel Angriffsfläche.

Ein detailliertes Update an dieser Stelle erwartet Sie im Laufe der kommenden Woche.

