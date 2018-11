"Panorama": Verurteilter Kriegsverbrecher rechtfertigt Massaker der SS an Zivilisten

Hamburg (ots) - Ein ehemaliger SS-Mann, der 1944 an einemKriegsverbrechen in Frankreich beteiligt war, rechtfertigt dieErmordung von Zivilisten. Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin"Panorama" (Donnerstag, 21.45 Uhr, Das Erste) leugnet Karl M.außerdem die Kriegsschuld Deutschlands und dass Millionen Menschen imHolocaust umgebracht worden sind. Der heute 96-Jährige trat kürzlichvor Neonazi-Publikum als "Zeitzeuge" auf und wird in der rechtenSzene als Vorbild verehrt. Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hatteEnde März die Ermittlungen gegen ihn eingestellt.Karl M. aus der Nähe von Hildesheim gehörte als Unterscharführerder 12. SS-Panzerdivision an, die in der Nacht vom 1. auf den 2.April 1944 im nordfranzösischen Ascq (bei Lille) ein Massaker unterder Zivilbevölkerung verübte. Als Reaktion auf einen Sabotageaktgegen einen deutschen Zug hatte die SS die Männer des Ortes nachtsaus ihren Häusern geholt und zum Bahnhof getrieben. Insgesamt 86Menschen wurden ermordet.Im Interview mit "Panorama" behauptet Karl M., dass er selbstniemanden erschossen habe. Er sei nur für die Festnahme der Franzosenzuständig gewesen. Die Erschießungen betrachtet er allerdings alsrechtens und begründet dies mit einem angeblichen Fluchtversuch:"Wenn ich die Männer arrestiere, dann habe ich die Verantwortung fürsie. Und wenn sie weglaufen, habe ich das Recht auf sie zu schießen."Die deutschen Behörden hatten seit 2015 gegen Karl M. ermittelt,wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord. DieGeneralstaatsanwaltschaft Celle stellte das Verfahren im März 2018jedoch ein. Laut der Staatsanwaltschaft dürfe "niemand wegenderselben Tat zweimal bestraft werden". Dieser Grundsatz gelte imSchengen-Raum der EU auch dann, "wenn ein Beschuldigter in Frankreichverurteilt worden ist und dieses Urteil nach dem Recht desUrteilsstaates, also dem französischen Recht, nicht mehr vollstrecktwerden kann".Karl M. war 1949 wegen seiner Beteiligung an dem so genanntenMassaker von Ascq wegen 86-fachen Mordes in Abwesenheit zum Todeverurteilt worden. Die Strafe wurde jedoch nie vollstreckt und ist inFrankreich mittlerweile verjährt. Damit kann M. laut der Behörde auchin Deutschland nicht erneut angeklagt werden. Karl M. saß wegen desMassakers keinen Tag im Gefängnis.Der 96-jährige M. strickt dagegen weiter an der Legende, die dieSS schon unmittelbar nach dem Massaker verbreitete: Er und seineKameraden hätten sich korrekt verhalten. Die ermordeten Zivilistenseien selbst Schuld gewesen: "Wenn sie ein reines Gewissen gehabthätten, warum liefen sie dann weg?"Historiker, französische Zeitzeugen und die Justiz sind dagegensicher: Es handelte sich um eine der verbrecherischenVergeltungsaktionen, für die diese Einheit der Waffen-SS berüchtigtwar. Bis Kriegsende verübte sie in Nordfrankreich zahlreiche weitereGräueltaten.Sein Weltbild von damals scheint sich M., der freiwillig zurWaffen-SS gegangen war, bewahrt zu haben: Bis heute glaubt er nichtdaran, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat undleugnet NS-Verbrechen. Den Holocaust habe es aus seiner Sicht sonicht gegeben. Auf die Millionen ermordeter Juden angesprochen, sagtM.: "So viele Juden hat's damals gar nicht gegeben bei uns. Das hatman jetzt schon widerlegt. Ich habe letztens irgendwo gelesen, dassdiese Zahl gar nicht stimmt, die da rausgegeben wird. Ich glaub' dasalles nicht mehr."In Deutschland hat wohl die Berichterstattung über dieErmittlungen dazu geführt, dass Neonazis auf den SS-Mann aufmerksamgeworden sind. Nach "Panorama"-Recherchen trat Karl M. AnfangNovember bei NPD-Bundesvize Thorsten Heise im thüringischenFreterrode auf, bei einem "Zeitzeugenvortrag". Vor rund 100Rechtsextremisten sprach M. über seine Erlebnisse bei der Waffen-SS.Dutzende Fotos von sich habe er dort für die Zuhörer signierenmüssen, erzählt der 96-Jährige im "Panorama"-Interview. Für dierechte Szene ist M. ein Held. Nahezu täglich bekomme er nun Post mitAutogrammwünschen.Die Angehörigen der Mordopfer von Ascq sind darüber schockiert,dass Karl M. in Deutschland von Rechtsextremisten verehrt wird.Rolande Bonte, die Tochter eines von der SS erschossenenBahnarbeiters aus Ascq, sagt im Gespräch mit den"Panorama"-Reportern: "Ich verstehe nicht, dass man solche Leute gutfinden oder verteidigen kann." Bonte erinnert sich noch wie heute anjene Nacht im April 1944, als die SS-Männer ihren Vater aus dem Hausholten. Sie habe nur einen Wunsch: "Der SS-Mann wird sich nicht mehrändern. Aber man muss dafür sorgen, dass er keine anderen mit seinenIdeen ansteckt. Damit sich so etwas nie mehr wiederholt."Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf Pleßmannr.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell