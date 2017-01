Panorama Berlin Herbst/Winter 2017/2018 Saison / Mode wichtiger Wirtschaftsfaktor für Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zumAuftakt der Berlin Fashion Week die Bedeutung des ModestandortesBerlin hervorgehoben: "Was in der nächsten Herbst- und Wintersaisonin der Mode angesagt ist, das ist auch in diesem Jahr bereits imJanuar auf den rund 40 Modeschauen im Rahmen der Fashion Week inBerlin zu sehen. Die Veranstaltung ist international inzwischen unterden Top Five der Modestandorte etabliert. In der Wirtschaft Berlinsist das Geschäft mit der Mode ein wichtiger Faktor. Rund 2.500Unternehmen, Jahresumsätze von knapp vier Milliarden Euro und mehrals 20.000 Beschäftigte - das sind Branchendaten, die für sichsprechen."Leitmesse der Berlin Fashion Week ist die Panorama Berlin, dienoch bis morgen Abend (18 Uhr) mit über 800 Marken für dieHerbst/Winter 2017 Saison auf dem Berlin ExpoCenter City am Startist.Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der PanoramaFashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführendenGesell-schafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.Weitere Informationen:Panorama Fashion Fair Berlin GmbH, Ralf Strotmeier,Communication Manager, Tel +49.30.20 88 91 339,Mail: r.strotmeier@panorama-berlin.com,www.panorama-berlin.comÜber die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMesse-gesellschaften der Welt mit eigenem Veranstaltungsgelände. Zuihrem breiten Veranstaltungsportfolio gehören die fünf globalenMarken Internationale Grüne Woche Berlin, ITB Berlin/Singapur, IFA/CEChina, InnoTrans und Fruit Logistica Berlin/HongKong. 30.000nationale wie internationale Berichterstatter pro Jahr auf denBerliner Veranstaltungen machen die Messe Berlin darüber hinaus zumgrößten medialen Botschafter der Hauptstadt. www.messe-berlin.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallPR ManagerPressereferentMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218Fax: +4930 3038-2287rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell