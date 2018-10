Hamburg (ots) - Der AfD-Funktionär Hendrik S., der im Septemberdem ARD-Politikmagazin "Panorama" (NDR) ein Interview gegeben hatte,muss den sächsischen Verfassungsschutz verlassen. Das Landesamt fürVerfassungsschutz Sachsen (LfV) teilte auf Anfrage mit: "Herr S. istnicht mehr für das LfV tätig, sondern wurde zunächst befristet ineine andere Behörde versetzt." Hendrik S. hatte im Interview überseine Tätigkeit beim Nachrichtendienst gesprochen und unter anderemdie Beobachtung der rechtsextremen "Identitären Bewegung" (IB) inFrage gestellt. Dies war offenbar Hauptgrund für die Versetzung. Ausdatenschutzrechtlichen Gründen dürften laut LfV keine weiterenInformationen veröffentlicht werden.Hendrik S. ist Mitglied der Landesprogrammkommission der AfD unddort als Leiter des Fachausschusses 5 zuständig für die Erarbeitungvon Konzepten im Bereich Innere Sicherheit, Justiz und Datenschutz.Mit seiner Expertise als Verfassungsschützer wollte er bei der AfDganz offen punkten, wie "Panorama" in seiner Ausgabe vom 20.September im Ersten berichtete. So bewarb er sich im Jahr 2014 umeinen Listenplatz bei der sächsischen Landtagswahl und betonte dabei,dass er "mit dem Schwerpunkt Extremismus" entsprechende Analysenverfasse: "Ich bin Sicherheitsüberprüfter der höchstenSicherheitsstufe SÜ3 und habe Umgang mit Verschlusssachen mitEinstufungsgrad 'geheim'."Diese Sicherheitseinstufung hat er nun offenbar verloren. Vorallem seine Kritik an der Beobachtung der Identitären Bewegung durchseine eigene Behörde scheint dafür laut "Panorama"-Informationenausschlaggebend gewesen zu sein. Die Organisation wird sowohl aufBundesebene als auch in Sachsen als "rechtsextrem" eingestuft. ImInterview hatte Hendrik S. der IB unter anderem "intelligenteAktionsformen" attestiert: "Die ketten sich an keine Schienen, ankeine Baufahrzeuge, an nichts. Die hängen Plakate auf, da stehtnichts Verbotenes drauf, soweit ich das feststellen kann."In diesem Interview betont S. auch, dass er kein Problem darinsehe, seine Arbeit als Verfassungsschützer mit seinem Engagement beider AfD zu vereinbaren: "Ich als Verfassungsschützer, das istvielleicht noch etwas Sensibleres, aber ich kann sehr wohl auch durchmein Dasein Hinweise geben oder schon mal sagen: So geht es nicht.Hier müssen wir besser aufpassen."Mit dem Listenplatz für die Landtagswahl hat es für Hendrik S.2014 nicht geklappt. Er engagierte sich fortan weiter alsVize-Vorsitzender des Kreisverbands Mittelsachsen, den er 2013mitbegründet hatte, schrieb unter anderem am Wahlprogramm dersächsischen AfD mit und ging zuletzt bei dem so genannten"Trauermarsch" der AfD am 1. September in Chemnitz auf die Straße.Mehr zu "Panorama" unter www.Panorama.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell