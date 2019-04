Pannenhilfe bei Fahrrad, E-Bike und Pedelec / Ganz weit draußen und zum Schieben zu schwer: Fahrrad-Schutzbriefe helfen im Notfall (FOTO)

Berlin (ots) -Platter Reifen, leerer Akku oder technischer Defekt: Mit Beginnder neuen Rad- und Reisesaison sind Fahrrad, E-Bike und Pedelecwieder verstärkt im Einsatz. Ob als Alltagsverkehrsmittel auf kurzenund mittleren Wegen oder auf längeren Touren am Wochenende sowie imUrlaub - nichts ist ärgerlicher als unterwegs liegen zu bleiben. DerACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, gibt zum Start derFreiluftsaison Tipps, wie es im Pannenfall bei Fahrrad, E-Bike undPedelec schnell weitergeht.Fahrrad-Schutzbrief: Für wen eignet sich der mobile Service?Wer nur in einem kleinen Umkreis mit dem "normalen" Drahteselunterwegs ist, für den ist es in den meisten Fällen kein Problem, dasFahrrad im Pannenfall nach Hause oder zur Fachwerkstatt zutransportieren. Beim E-Bike oder Pedelec gestaltet sich das alleinschon wegen des zumeist deutlich höheren Gewichts schwieriger. DasSchieben - gerade außerorts - über eine längere Strecke ist hierzumeist keine Alternative. Auch der eigene Abtransport per Pkw istnicht ganz einfach, da die elektrischen Räder nicht in jedes Autopassen. Oft passieren Pannen zudem immer dann, wenn derReparaturdienst zu weit entfernt ist oder geschlossen hat. Wer aufsein Rad angewiesen ist, häufig fährt oder längere Touren unternimmt,für den lohnt es sich, mit einem Fahrrad-Schutzbrief für den Notfallvorzusorgen.Platter Reifen, gerissene Kette, "Acht" im Hinterrad oder kaputteBremse: Fahrrad-Schutzbriefe decken die klassischen Schäden amZweirad ab. Darüber hinaus bieten sie sichere Hilfe auch für diekomplexeren E-Bikes und Pedelecs, welche sich oft vor Ort nichtselbst reparieren lassen. Bei Defekten am Radcomputer, den Sensoren,der Verkabelung oder dem Elektromotor braucht es zumeistprofessionelle Hilfe.Im Pannenfall: Wie funktioniert der Fahrrad-Schutzbrief?Ähnlich wie beim KFZ-Schutzbrief bietet das Fahrrad-Pendant dieMöglichkeit, schnell und unkompliziert mobile Hilfe direkt zumPannen- oder Unfallort zu lotsen. Die Pannenhelfer machen direkt vorOrt Fahrrad, Pedelec und Co wieder flott. Ist dies nicht möglich,wird das Gefährt zu einer Werkstatt transportiert und für dieWeiterreise des Besitzers gesorgt. Je nach Anbieter gibt esverschiedene weitere Leistungen, wie das Stellen eines Leihrades oderim Bedarfsfall die Übernahme von Übernachtungskosten.ACE als Mobilitätsbegleiter: Schutz auch für FahrräderEgal ob mit dem Pkw, dem Fahrrad oder multimodal unterwegs: AlsMobilitätsbegleiter bietet der ACE seinen Mitgliedern neben demklassischen Auto-Schutzbrief im Rahmen des Comfort-Tarifs zusätzlichauch den Fahrradschutz. Dieser gilt für alle Fahrräder, Pedelecs undE-Bikes der Familie beziehungsweise Lebensgemeinschaft in ganzEuropa. Ab einer Entfernung von zehn Kilometern vom Wohnort bestehtAnspruch auf Bergung, Weiter- oder Rücktransport sowieWerkstattvermittlung.Wesentliche enthaltene Leistungen:- Rund-um-die-Uhr Notruf und Pannenhilfe vor Ort- Abschleppdienst (wenn Vor-Ort-Reparatur nicht möglich)- Weitertransport mit dem Taxi oder der Bahn- Leih- oder Mietfahrrad sowie Fahrrad-Rücktransport- Übernahme von Übernachtungskosten- WerkstattvermittlungWeitere Tipps rund um Panne oder Unfall:https://www.ace.de/ratgeber/panne-und-unfall/Pressekontakt:ACE Pressestelle Berlin, Romy Mothes, Märkisches Ufer 28,10179 Berlin, Tel.: 030 278 725-24, Mail: presse@ace.deOriginal-Content von: ACE Auto Club Europa, übermittelt durch news aktuell