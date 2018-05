Das Pannen-Kraftwerk Datteln 4 kommt Uniper teuer zu stehen

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Pannen-Kraftwerk Datteln 4 macht dem Düsseldorfer Energiekonzern Uniper immer größere Probleme.



Konzernchef Klaus Schäfer kündigte am Dienstag außerplanmäßige Wertberichtigungen auf das Kraftwerk in Höhe von 270 Millionen Euro an. Denn eine Schadensanalyse des in Bau befindlichen Kraftwerks habe ergeben, dass die Kesselwände komplett ausgetauscht werden müssten. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks dürfte sich dadurch bis 2020 verzögern, hieß es.

Das 1,2 Milliarden Euro teuere Kraftwerk macht seit Jahren Negativ-Schlagzeilen. Eigentlich sollte es schon seit 2011 Strom liefern. Doch sorgten erst ein Baustopp und jetzt Materialmängel am Kraftwerkskessel für massive Verzögerungen.