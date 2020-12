Nach Panne starten Impfungen gegen Corona nun auch in Oberfranken

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

BAYREUTH (dpa-AFX) - Nach einer Panne beim Impfstart in Oberfranken soll nun auch dort gegen Corona geimpft werden.



Die herstellende Firma habe die Qualität der Impfdosen bestätigt und die Dosen freigegeben, teilte die Regierung von Oberfranken in der Nacht zum Montag mit. "Damit steht dem Impfstart in Oberfranken nichts mehr im Wege. Die Impfungen können beginnen."

Beim eigentlichen Impfstart am Sonntag hatte es in Oberfranken und in Schwaben Probleme mit der Kühlkette gegeben - der Impfstoff muss bei extremen Temperaturen um die minus 70 Grad tiefgekühlt werden. Während sich die Probleme in Schwaben bald darauf als marginal erwiesen und das Impfen begann, blieb es in Oberfranken zunächst unklar, wann die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik auch dort starten kann./eri/DP/mis