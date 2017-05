Nach Panne bei British Airways: Flugbetrieb normalisiert sich

LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Computer-Chaos bei British Airways (BA) mit verspäteten und gestrichenen Flügen weltweit läuft der Betrieb an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick wieder normal.



"Unsere Computer-Systeme funktionieren wieder", teilte die Airline am Dienstag auf ihrer Webseite mit. Alle Flüge sollten planmäßig starten.

Eine IT-Panne hatte am Samstag den Flugbetrieb bei BA lahmgelegt. Alle Flüge von Heathrow und Gatwick wurden abgesagt. Weltweit kam es zu zahlreichen Flugausfällen und Verspätungen - ausgerechnet an dem Wochenende, an dem viele Menschen in Großbritannien wegen eines Feiertags am Montag und einer Ferienwoche in den Urlaub aufbrechen wollten. Die Ursache des IT-Ausfalls soll ein Problem in der Stromversorgung gewesen sein.

Die Panne kommt den Besitzern der Fluggesellschaft teuer zu stehen. Der Marktwert der Aktien der International Consolidated Airlines Group (IAG) fiel am Dienstag in London um 3 Prozent. An der Börse in Madrid hatte IAG bereits am Montag um die 410 Millionen Euro verloren.

Auch wenn der Flugbetrieb wieder normal laufe, werde BA noch länger mit den Folgen des Systemausfalls zu kämpfen haben, sagte George Salmon, ein Berater bei der Firma Hargreaves Lansdown. Entschädigungen und Rückerstattungen für Kunden könnten etliche Millionen kosten. "Der ganze bedauerliche Zwischenfall hat dem Ruf von BA für einen erstklassigen Service zweifelsfrei geschadet", so Salmon./gma/DP/jha