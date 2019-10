Panikattacken: Wie hilfreich sind Onlinetherapien?

Berlin (ots) - Die Wartelisten für eine Psychotherapie für Menschen, die aneiner Angststörung leiden, sind mitunter lang. Gleichzeitig gibt es immer mehrOnline-Angebote, die betroffenen Menschen Hilfe anbieten. Doch sind diesedigitalen Angebote wirklich hilfreich? Und wie wirksam sind Verhaltenstherapienund Antidepressiva bei Angststörungen? Die Stiftung Gesundheitswissen hat inihrem aktuellen Studiencheck den Nutzen und Schaden einzelner Therapien - auchvon Online-Angeboten - bei Patienten mit Panikstörungen untersucht.Jeder 50. Erwachsene in Deutschland hat im Laufe seines Lebens Panikstörungenund sogar jeder 25. Erwachsene bekommt Agoraphobie, eine Angststörung, bei deru.a. Furcht vor öffentlichen Plätzen besteht - einige sind so schwer betroffen,dass sie das Haus nicht mehr verlassen können oder ihren Job verlieren.Krankhafte Angst kann den Alltag lahmlegen.Panikstörungen verschwinden in der Regel nicht von alleinMöglichkeiten, Angststörungen vorzubeugen, gibt es kaum. Ohne therapeutischeUnterstützung bekommt man sie meist nicht wieder los. Im Gegenteil: Die Angstvor der Angst führt bei Betroffenen oftmals dazu, dass sich ungünstigeVerhaltensstrukturen verfestigen. Zur Behandlung stehen unterschiedlicheMöglichkeiten zur Verfügung. Dabei gehören die kognitive Verhaltenstherapie undeine Behandlung mit Antidepressiva zu den gängigen Behandlungsmöglichkeiten. FürMenschen mit Angststörungen wie Agoraphobie und Panikstörungen stehen aber auchAngebote im Internet zur Verfügung, sogenannte Online-Psychotherapieprogramme.Studiencheck: Vor- und Nachteile von Onlinetherapie, Antidepressiva undVerhaltenstherapieIn ihrem aktuellen Studiencheck hat die Stiftung Gesundheitswissen Studien zumNutzen und Schaden von Online-Psychotherapien ausgewertet, auch der Einsatz vonAntidepressiva und persönlichen kognitiven Verhaltenstherapien bei Patientinnenund Patienten mit einer Panikstörung wurde untersucht. Die Ergebnisse:Studiencheck 1: Online-Behandlung mit positivem Effekt im Vergleich zum AbwartenIn diesem Studiencheck wurde die Onlinebehandlung bei einer Panikstörung imVergleich zum Warten ohne Therapie untersucht. Dabei erzielte die im Fachjargon"internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie" genannte Online-Psychotherapiepositive Effekte. Betroffene einer Panikstörung, die eine internetbasiertekognitive Verhaltenstherapie angewendet hatten, zeigten nach dem Ende derBehandlung weniger Symptome als Betroffene, die in dieser Zeit keineOnline-Behandlung benutzten, sondern auf die Anwendung warteten. Direkt zumStudiencheck: "Wirkung Internetbasierte kognitive Verhaltenstherapie"Studiencheck 2: Online-Psychotherapie und persönliche Verhaltenstherapie gleichwirksamWas hilft besser bei einer Panikstörung - eine internetbasierte oder einepersönliche kognitive Verhaltenstherapie? In der vorgenommenen Untersuchung deraktuellen Studien waren beide gleich wirksam. In beiden Gruppen gingen beigleich vielen Betroffenen einer Panikstörung die Symptome deutlich zurück.Aufgrund der methodischen Qualität der zugrunde liegenden Studien und dergeringen Teilnehmerzahl ist die Aussagekraft der Ergebnisse allerdingseingeschränkt.Direkt zum Studiencheck: "Internetbasierte oder persönliche kognitiveVerhaltenstherapie?"Doch Achtung: Viele Anbieter von Onlinepsychotherapien geben an, dasswissenschaftliche Belege zur Wirksamkeit des Programms vorliegen. Jedoch werdenlängst nicht alle Onlinetherapien umfangreich untersucht. Die einzelnen Angeboteunterscheiden sich oft inhaltlich. Auch Aussagen darüber, wie wirksam dieOnlinetherapie im Vergleich zur persönlichen kognitiven Verhaltenstherapie ist,lassen sich daher nicht für alle Programme treffen.Studienchecks zu "Antidepressiva und kognitive Verhaltenstherapie beiPanikstörung"Erfahren Sie hier mehr zum Nutzen und Schaden der unterschiedlichen Optionen beieiner Panikstörung sowie zur Qualität und Aussagekraft der Studien:Studiencheck: Antidepressivum oder kognitive Verhaltenstherapie: Was wirktbesser?Studiencheck: Sind Antidepressiva (SSRI) wirksamer als keine Behandlung?Mit den aktuellen Studien-Checks der Stiftung Gesundheitswissen bekommenBetroffene wie auch Angehörige eine Hilfestellung, um gemeinsam mit dem Arzteine gute Lösung für ihre Behandlung zu finden.Kontakt für Presseanfragen:Una GroßmannLeiterin Kommunikationuna.grossmann@stiftung-gesundheitswissen.deT +49 30 4195492-20Original-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuell