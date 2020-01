Panhandle Oil and Gas: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "NXP Semiconductors":

Der Kurs der Aktie Panhandle Oil and Gas steht am 29.01.2020, 19:07 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 7.1 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Wie Panhandle Oil and Gas derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Panhandle Oil and Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53,93 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 50,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -104,82 Prozent im Branchenvergleich für Panhandle Oil and Gas bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 50,9 Prozent im letzten Jahr. Panhandle Oil and Gas lag 104,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Panhandle Oil and Gas investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,26 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 3 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,14 liegt Panhandle Oil and Gas unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 357,99 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.