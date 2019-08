Panhandle Oil and Gas: Wo soll das nur hinführen?

Für die Aktie Panhandle Oil and Gas stehen per 04.08.2019, 03:47 Uhr 11.35 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Panhandle Oil and Gas zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Panhandle Oil and Gas haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panhandle Oil and Gas liegt bei einem Wert von 37,44. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 77,62) unter dem Durschschnitt (ca. 52 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Panhandle Oil and Gas damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Panhandle Oil and Gas wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Panhandle Oil and Gas vor. Das Kursziel für die Aktie der Panhandle Oil and Gas liegt im Mittel wiederum bei 5 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 11,29 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -55,71 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Panhandle Oil and Gas insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Panhandle Oil and Gas weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,41 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 5,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,78 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.