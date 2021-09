Panhandle Oil and Gas-Aktie: Gewinnperspektive positiv?

Panhandle Oil and Gas (NYSE:PHX) hat im dritten Quartal einen Gewinn von 3,27 Mio. $ erzielte, was einem Anstieg von 84,09 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht. Der Umsatz sank auf 5,94 Mio. $, was einem Rückgang von 2,25 % zwischen den Quartalen entspricht. Im 2. Quartal verdiente Panhandle Oil and Gas 1,77 Mio. $, während der Umsatz 6,08 Mio. $ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung