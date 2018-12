Panhandle Oil & Gas: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Panhandle Oil & Gas, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 04.12.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 16,2 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Panhandle Oil & Gas entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Panhandle Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -23,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 85,77 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -108,9 Prozent im Branchenvergleich für Panhandle Oil & Gas bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 85,77 Prozent im letzten Jahr. Panhandle Oil & Gas lag 108,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 28,95. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Panhandle Oil & Gas zahlt die Börse 28,95 Euro. Dies sind 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 76,76. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Panhandle Oil & Gas schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,97 % und somit 4,11 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,08 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".