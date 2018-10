Panhandle Oil & Gas: Was tun?

Für die Aktie Panhandle Oil & Gas aus dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 12.10.2018 ein Kurs von 17,64 USD geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Panhandle Oil & Gas entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Panhandle Oil & Gas mit einer Rendite von -27,56 Prozent mehr als 123 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 95,25 Prozent. Auch hier liegt Panhandle Oil & Gas mit 122,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Panhandle Oil & Gas-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Panhandle Oil & Gas vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (27 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 53,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 17,64 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Panhandle Oil & Gas eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Panhandle Oil & Gas mit einem Wert von 30,95 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Oil, Gas & Coal" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 57,39 , womit sich ein Abstand von 46 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.