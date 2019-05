Panhandle Oil & Gas: Geht es jetzt um die Wurst?

Der Panhandle Oil & Gas-Kurs wird am 11.05.2019, 11:21 Uhr an der Heimatbörse New York mit 14,63 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Panhandle Oil & Gas einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Panhandle Oil & Gas jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Panhandle Oil & Gas erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -65,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 14,61 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Panhandle Oil & Gas erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Panhandle Oil & Gas in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Panhandle Oil & Gas haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Panhandle Oil & Gas bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,92 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Panhandle Oil & Gas damit 99,68 Prozent unter dem Durchschnitt (69,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 69,76 Prozent. Panhandle Oil & Gas liegt aktuell 99,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".