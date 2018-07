Panhandle Oil & Gas: Aktienanalyse vom 13.07.2018

In unserer neuen Analyse nehmen wir Panhandle Oil & Gas unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Öl & Gas Exploration & Produktion". Die Panhandle Oil & Gas-Aktie notierte am 12.07.2018 mit 20,5 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Panhandle Oil & Gas auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Panhandle Oil & Gas liegt mit einer Dividendenrendite von 0,76 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche hat einen Wert von 5,02, wodurch sich eine Differenz von -4,26 Prozent zur Panhandle Oil & Gas-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Panhandle Oil & Gas führt bei einem Niveau von 29,41 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,76 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für die Panhandle Oil & Gas sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 1 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Panhandle Oil & Gas vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Panhandle Oil & Gas. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 27 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 31,71 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 20,5 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".