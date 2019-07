Pangaea Life kooperiert mit MLP

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

München (ots) - Die Finanzberatung MLP SE und Pangaea Life habeneine Vertriebskooperation vereinbart. Nachdem dieVersicherungsprodukte der Pangaea Life den qualitätsgesichertenPartner- und Produktauswahlprozess von MLP erfolgreich durchlaufenhaben, können MLP-Berater auch diese ab sofort im Rahmen ihrerKundenberatung vermitteln. Pangaea Life ist die Nachhaltigkeitsmarkeder Versicherungsgruppe die Bayerische, die ihre Investments nachstrengsten ökologischen und sozialen Kriterien ausrichtet und dazueinen eigenen Fonds aufgelegt hat."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pangaea Life", sagtManfred Bauer, Vorstand der MLP SE und verantwortlich fürProduktmanagement und Services. "Unsere Kunden zeigen ein wachsendesInteresse an nachhaltigen Versicherungslösungen und hier passtPangaea Life sehr gut in unseren Beratungsansatz.""Investments und Altersvorsorge unter ökologischen Prinzipien sindin unserer heutigen Zeit eine Notwendigkeit", sagt Martin Gräfer,Vorstand Versicherungsgruppe die Bayerische. "Wir sehen eine starkansteigende Nachfrage der Kunden nach solchen Lösungen."Der Investmentfonds, der hinter den Vorsorgelösungen der PangaeaLife steht, hat aktuell ein Volumen von rund 140 Millionen Euro. SeitAuflage im September 2017 beträgt der Wertzuwachs aktuell nach Kosten6,05 Prozent. Die Lösungen der Pangaea Life werden in Form derflexiblen fondsgebundenen Investmentrentenversicherung geboten. DerPangaea Life Fonds investiert überwiegend in regenerativeEnergiegewinnung, zum Beispiel in Windenergie, Photovoltaik,Energieeffizienz und Wasserkraft. Gleichzeitig schließt der FondsInvestitionen in Atomkraft, Rüstungsgüter, Erdöl oder Tabakkonsequent aus - selbstverständlich auch Kinderarbeit undmenschenunwürdige Arbeitsbedingungen.Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet undbesteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherunga.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AGund der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Diegesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 MillionenEuro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltetund mehr als 700.000 Kunden betreut. Die Bayerische sieht sich alsSpezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen,vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeWolfgang Zdral, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8258, Telefax (089) 6787-718258E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell