Paneldiskussion: Chancen und Herausforderungen von vernetzten Autos und autonomem Fahren

Beijing (ots/PRNewswire) - Am 26. April 2018 veranstaltete eMapgoTechnologies (Beijing) Co. Ltd. die EMG-Anwenderkonferenz 2018 inPeking. Nach EMG-Management-Präsentationen und Gastvorträgendiskutierten sechs Führungspersönlichkeiten, die für Kartenanbieter,Automobilhersteller, KI- und IT-Unternehmen sowie die UniversitätXiamen tätig sind, im Rahmen einer Paneldiskussion über die "Chancenund Herausforderungen von vernetzten Fahrzeugen und autonomemFahren."PanelteilnehmerJessica Zhang(Gastgeberin) CEO von JazzyearDr. Kevin WangChairman von EMGT. Russell ShieldsChairman von Ygomi (Gründer von NAVTEQ)Weiguo LiuStellvertretender Direktor des Intelligent Vehicle DevelopmentCenter von GeelyProf. Cheng WangUniversität XiamenXianglai KongCEO von Sogou MapKevin TsurutomeVice President von DeepMapWelche Beziehung besteht zwischen autonomem Fahren und demvernetzten Auto?Dr. Kevin Wang ist der Meinung, dass die für das autonome Fahrenverwendeten Daten in Echtzeit aktualisiert werden sollten, sodass einautonomes Fahren schwer zu realisieren ist, wenn die Fahrzeuge nichtangeschlossen sind.Herr Liu glaubt, dass der ultimative Zweck des autonomen Fahrensdarin besteht, die menschliche Kontrolle abzuschaffen. AutonomesFahren und das vernetzte Auto haben keine Inklusionsbeziehung,während das vernetzte Auto eine Grundlage für hochautomatisiertesFahren bildet.Laut Prof. Cheng Wang sind autonomes Fahren und das vernetzte Autozwei Seiten derselben Medaille. Sie sind komplementär.Herr Kong denkt, wenn das autonome Auto nicht vernetzt ist, wirdkein großer Wert geschaffen.Herr Tsurutome bemerkt, dass autonome Fahrzeuge Informationen inEchtzeit austauschen müssen und dies erfordert Vernetzung.Herr Shields weist darauf hin, dass es sich um zwei verschiedeneKonzepte handelt. Auf einigen Ebenen des autonomen Fahrens ist eineVernetzung nicht notwendig und somit ist das vernetzte Auto keineVoraussetzung für autonomes Fahren. Sie können sich gleichzeitigentwickeln.Wer wird im Zuge der Herausbildung neuer Akteure die Kontrolleüber die Bildschirme in Autos übernehmen? Wie wird sich das neueGeschäftsmodell in Bezug auf Services für das vernetzte Autoentwickeln?Dr. Kevin Wang macht darauf aufmerksam, dass es für die Fahrerbequemer ist, ihre Zeit während der Fahrt anderweitig zu nutzen, wiez. B. mit Hotelbuchungen, Kauf von Eintrittskarten, usw. Da die imFahrzeug integrierten Services während des gesamten Lebenszyklus derFahrzeuge für die Kunden erbracht werden können, werden die Gewinneaus diesem Neugeschäft weit über die Gewinne aus dem Autoverkaufhinausgehen.Herrn Liu zufolge konzentriert sich Geely auf die Steigerung derKundenzufriedenheit und Loyalität der Nutzer. Er regt an, dassAutohersteller und Internetfirmen einen vernünftigen Weg findensollen, Gewinne zu teilen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, werdie Bildschirme kontrolliert.Herr Kong betont, dass die Benutzererfahrung am wichtigsten ist.Wenn das System das einzige Verkaufsargument ist, verlieren dieAutomobilhersteller ihre Stimme am Markt.Welche Autonomiestufe wählen Sie: L3 oder L4?Herr Shields geht davon aus, dass autonome Level-3-Fahrzeugesowohl von Menschen als auch von Maschinen gesteuert werden. Wenn einUnfall passiert, ist es schwer, die Verantwortung zu bestimmen. Eroffenbart, dass Ygomi erhebliche Investitionen in Bezug auf autonomesFahren auf Level 4 getätigt hat.Herr Liu bringt ein, dass Geely von niedriger zur hohen Stufe desautonomen Fahrens übergehen wird. Er betont, dass FahrzeugsicherheitPriorität hat, aber es gibt keine Technologie, die die Sicherheit vonautonomen Fahrzeugen der Stufe 4 zum jetzigen Zeitpunkt gewährleistenkann.Dr. Wang sagt, dass EMG sich momentan auf Level 3 konzentriert undaktiv in Level-4-Forschung involviert ist.Welcher technische Weg ist besser: Reine Vision oderMultisensor-Fusion?Prof. Wang rät, LiDAR zur Erfassung von Basisdaten zu verwenden,während KI-Vision mit Crowdsourcing verwendet wird, um die Fähigkeitzur dynamischen Aktualisierung zu verbessern. Er betont, dassumfassende Zuverlässigkeit eine Voraussetzung für dieMassenproduktion von autonomen Fahrzeugen ist.Herr Tsurutome offenbart, dass DeepMap sich für dieMultisensor-Fusion entscheidet.Herr Shields ist für reine Vision. Er glaubt, dass die Kosten vonLiDAR für eine Kommerzialisierung zu hoch sind. Stattdessen sei reineVision wirtschaftlicher.Original-Content von: eMapgo Technologies (Beijing) Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell