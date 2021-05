Pandora-Aktie: Verwendet keine abgebauten Diamanten mehr!

Pandora A/S (OTC:PNDZF), der Schmuckhersteller und -händler mit Hauptsitz in Dänemark, hat angekündigt, keine geförderten Diamanten mehr in seiner Produktlinie zu verwenden.

Das Unternehmen ersetzt die aus Minen stammenden Edelsteine durch eine Diamantkollektion, die in Laboren hergestellt wurde. Nach Angaben des Unternehmens sind im Labor gezüchtete Diamanten identisch mit in Minen abgebauten Diamanten und haben die gleichen optischen, chemischen, thermischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung