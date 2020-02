Pandora A-: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Pandora":

Per 10.02.2020, 14:54 Uhr wird für die Aktie Pandora A- am Heimatmarkt Copenhagen der Kurs von 349.6 DKK angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unser Analystenteam hat Pandora A- auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pandora A- beläuft sich mittlerweile auf 278,64 DKK. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 361,4 DKK erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,7 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 316,69 DKK. Somit ist die Aktie mit +14,12 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Pandora A- für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Pandora A- für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Pandora A- insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Pandora A- erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,98 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -28,46 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +38,44 Prozent im Branchenvergleich für Pandora A- bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -28,46 Prozent im letzten Jahr. Pandora A- lag 38,44 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.