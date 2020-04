Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 14. April 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek / Moderation Hendrike BrenninkmeyerSWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am Dienstag, 14. April 2020, 20:15 bis 21 Uhrim SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Das Geschäft mit Corona - Abzocke oder wirkliche Hilfe?Mit der Angst vor Corona lassen sich derzeit gute Geschäfte machen. So wirbt ein Luftfilter-Hersteller damit, dass seine Filter das Coronavirus aus Räumen heraus filtern können. Ist das tatsächlich möglich? "Marktcheck" lässt einen solchen Filter von Experten testen.Eier aus dem Supermarkt - können daraus Küken schlüpfen?Hartnäckig hält sich das Gerücht, in Eiern aus dem Supermarkt könne noch ein Küken heranwachsen. Stimmt das? "Marktcheck" legt Eier aus dem Supermarkt unter eine Wärmelampe. Werden daraus Küken schlüpfen?Marktcheck macht den Test - Gurken im VergleichDie Deutschen lieben Gurken. Als Salat oder pur passen sie zu fast jeder Mahlzeit. "Marktcheck" prüft verschiedene Produkte auf Geschmack, Qualität und Preis-Leistungsverhältnis.Allergien in Zeiten von Corona - wie kann ich die Beschwerden lindern?Rote Augen, triefende Nase und manchmal sogar Asthma - im Frühling machen Pollen vielen Menschen das Leben schwer. Milben hingegen quälen Allergiker das ganze Jahr über. Warum reagieren Menschen auf bestimmte Stoffe und was kann man dagegen tun? Sind Allergiker bei Corona stärker gefährdet und wie kann man Heuschnupfen von Covid-19 unterscheiden? "Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann kennt die Antworten.Tipp der Woche - Pflanzen auf den Sommer vorbereiten"Marktcheck" prüft Tipps aus dem Internet für die Gartenpflege im Frühling."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter http://www.SWR.de/marktcheck .ARD Mediathek : Sendung nach Ausstrahlung vom 14.4.2020 bis 14.4.2021 verfügbar unter www.ARDmediathek.de (http://ardmediathek.de/) und unter www. SWR.de/marktcheck (http://swr.de/marktcheck) . Außerdem auf YouTube ( http://www.youtube.com/marktcheck ).Fotos bei ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-medikamentenknappheit. (http://swr.li/marktcheck-medikamentenknappheit)Newsletter "SWR vernetzt" unter http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4570463OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell