Das Panda-Junge, das mit nur 75 g auf die Welt kam, kann jetzt in Japans Adventure World von der Öffentlichkeit angesehen werden; Namensvorschläge werden ab 13. September angenommen

Wakayama, Japan (ots/PRNewswire) - Ein weibliches Panda-Junges,das am 14. August 2018 geboren wurde, kann seit 13. September imThemenpark Adventure World in Shirahama, Präfektur Wakayama, Japan,von der Öffentlichkeit angesehen werden. Der Themenpark nimmtNamensvorschläge der Öffentlichkeit entgegen.(Bilder: https://kyodonewsprwire.jp/release/201809268375?p=images)Hauptpunkte1. Das Panda-Junge ist der 16. Große Panda, der in diesemThemenpark geboren wurde.2. Das Junge (75 g Geburtsgewicht) ist das kleinste aller indiesem Park geborenen Großen Pandas, wächst jedoch stetig.3. Sein Vater (Eimei: 26 Jahre alt) brach seinen eigenenWeltrekord als ältester männlicher Panda, bei dem natürliche Paarungund Zucht in Gefangenschaft erfolgreich waren.4. Adventure World nimmt Namensvorschläge aus aller Welt für daskleine Pandaweibchen entgegen. Vorschläge können über die englischeWebsite und die chinesische Website (vereinfachtes Chinesisch)eingereicht werden.Öffnung des Panda-Jungen für die Öffentlichkeit- Eröffnung: 13. September 2018- Zeiten: 10:15 bis 10:35 Uhr/14:40 bis 15 Uhr- Ort: ZuchtzentrumNamensvorschläge für das Panda-Junge- Englische Website: https://contact-aws.com/en/- Chinesische Website: https://contact-aws.com/ch/- Geburtszeit und -datum: 10:32 p. m., 14. August 2018- Geschlecht: weiblich- Gewicht: 1.350 g (Geburtsgewicht 75 g)- Länge: 39 cm (15,5 cm bei der Geburt)- Bewerbungszeitraum: 13. September bis 16. November 2018- So reichen Sie einen Vorschlag ein: Vorschläge können im Park, überdas Internet oder per Postkarte eingereicht werden.- Informationen zum Panda-Baby (Stand 26. September)Das Pandaweibchen, welches das kleinste aller in Adventure Worldgeborenen Panda-Jungen ist, konnte nach seiner Geburt nicht an derZitze seiner Mutter trinken. Die Mitarbeiter des Themenparksfütterten das Junge in einem Brutkasten mit Muttermilch, die vonseiner Mutter "Rauhin" abgepumpt worden war, und kontrolliertenebenfalls die Temperatur und die Feuchtigkeit, um zu verhindern, dassseine Körpertemperatur absank. Das Junge wurde regelmäßig aus demBrutkasten geholt und zu seiner Mutter "Rauhin" gebracht, um es zuermutigen, selbstständig an der Zitze seiner Mutter zu trinken. ZweiTage nach der Geburt begann das kleine Weibchen schließlich auseigener Kraft an der Zitze seiner Mutter zu trinken. Während desTrinkens bei seiner Mutter sank jedoch die Körpertemperatur desJungen, und es musste danach sofort in den temperaturgeregeltenBrutkasten zurückgebracht werden. Die Körpertemperatur des kleinenWeibchens begann sich zu stabilisieren, als Gewicht undKörpertemperatur konform mit seinem Wachstum anstiegen. Zurzeit wirddas schwarz-weiße Muster des Jungen klar sichtbar, und es wirderwartet, dass es bald seine Augen öffnen wird. Bitte wachen Siewarmherzig über sein zukünftiges Wachstum.Pressekontakt:Mitsuhiro TakahamaTakayuki ShintoPublic Relations DivisionManagement Planning OfficeAdventure WorldTelefon: +81-739-43-3365E-Mail: pub-iqtkcg@aws-s.comOriginal-Content von: AWS CO., LTD., übermittelt durch news aktuell