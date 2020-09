Panchshil Realty feiert starkes Umsatzwachstum bei seinem Flaggschiff-Wohnprojekt - Panchshil Towers, Pune

Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Panchshil Realty gab heute bekannt, dass es ein starkes Umsatzwachstum erzielt und eine ausgezeichnete Nachfrage für sein Vorzeige-Wohnprojekt Panchshil Towers, das im östlichen IT-Korridor von Pune liegt, verzeichnet hat.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzuzeigen, klicken Sie bitte auf: https://www.multivu.com/players/uk/8769551-panchshil-realty-sales-at-panchshil-towers/Im Laufe des letzten Jahres haben die Verkäufe der Panchshil Towers-Einheiten auf dem Inlandsmarkt ein vielversprechendes zweistelliges Wachstum verzeichnet und die Verkäufe an Inder im Ausland haben sich verdreifacht. Die Umsatzdynamik hat nach dem Ausbruch der Pandemie deutlich angezogen, da anspruchsvolle Hauskäufer nun nach geräumigen und gut geplanten Residenzen suchen.Die Nähe von Panchshil Towers zu Kharadi ist einer der vielen Schlüsselfaktoren für das Umsatzwachstum. Im Laufe der nächsten 3 bis 5 Jahre wird der Gesamtbürobestand in Kharadi voraussichtlich 24 Millionen Quadratfuß erreichen, wobei 3.50.000 Menschen dort arbeiten sollen.Panchshil Towers ist ein erstklassiges Wohnviertel mit 9 Türmen, die sich über 14 Hektar mit 60 % Freiflächen erstrecken. Hier gibt es Wohneinheiten mit über 3,5 und 4,5 Schlafzimmern-Wohnzimmer-Küche ("BHK"), wobei typische Wohnungen zwischen 1900 Quadratfuß und 2200 Quadratfuß (ca.176 bis 204 Quadratmeter) groß sind (alle Maße sind sog. "Teppichflächen" nach dem indischen RERA-Gesetz). (MahaRERA-Nr. P52100002528)Die Tower A, B, D und E sind bereits fertiggestellt und die Wohnungen sind bezugsfertig. Die Apartments in den Panchshil Towers (Tower A, B, D und E) sind zu einem Verkaufspreis ab INR 2.45* Cr. erhältlich und der Verkaufspreis der Apartments in den anderen Hochhäusern liegt bei INR 1.93 Cr. oder höher.Sagar Chordia, Direktor von Panchshil Realty, teilte seine Erkenntnisse über die Verkaufstrends von Panchshil Towers mit und sagte: "Die Nachfrage nach größeren Häusern hat zugenommen, und Familien wünschen sich geräumige Häuser, um nach der Pandemie sicher und komfortabel zu sein. Außerdem entscheiden sich Käufer zunehmend für bezugsfertige Wohnimmobilien, um sich ihren Wunsch nach einem besseren Leben in einer gemeinschaftlichen Umgebung zu erfüllen."Um mehr über Panchshil Towers zu erfahren, bitte hier klicken (https://www.multivu.com/players/uk/8769551-panchshil-realty-sales-at-panchshil-towers/)Panchshil Realty besitzt ein Portfolio von abgeschlossenen Objekten, das sich über eine Fläche von 23 Millionen Quadratfuß erstreckt. Aktuell befinden sich weitere 20 Millionen Quadratfuß in der Entwicklungsphase. Die drei Hauptgeschäftszweige des Unternehmens sind Wohnimmobilien (https://www.panchshil.com/luxury-residences/), Gewerbeflächen und Gastgewerbe. Ein bedeutender Teil von Panchshil Realtys Büroflächen-Portfolio ist im Blackstone Real Estate Private Equity Fund verankert, der von Blackstone Group LP finanziert und verwaltet wird. Für weitere Informationen über Panchshil Realty besuchen Sie bitte www.panchshil.com (http://www.panchshil.com/)Für Verkaufsanfragen zu Panchshil Towers, Pune, kontaktieren Sie bitte Himanshu Rathore unter +91-99230-55555 oder per E-Mail an Himanshu.rathore@panchshil.comFür detailliertere Haftungsausschlüsse bezüglich der Panchshil-Towers, bitte hier klicken. (https://www.panchshil.com/panchshiltowers/disclaimer/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1279116/Panchshil_Towers_Clubhouse.jpgInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1279115/ADVANTAGE_KHARADI_Infographic.jpgInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1279117/Key_Drivers_Infographic.jpgInfografik - https://mma.prnewswire.com/media/1279118/Sales_Trends_Infographic.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1042836/Panchshil_Realty_Logo.jpg Pressekontakt:Prakash MirpuriExecutive Vice President - Communications & MarketingPanchshil Realtymedia@panchshil.comOriginal-Content von: Panchshil Realty, übermittelt durch news aktuell