Panasonic: Das wird jetzt wichtig!

Die Panasonic-Aktie stößt in dieser Woche erneut an die Marke von 1000,00 Yen vor, kann diese aber bislang noch nicht nachhaltig überwinden. Dennoch ist die Aktie auf einem guten Weg, denn der am 15. Oktober auf dem Tief bei 852,69 Yen gestartete Anstieg konnte in den letzten Tagen weiter fortgeführt werden.

Dabei gelang den Bullen mit dem erfolgreichen Anstieg über



