Hamburg (ots) -Was bewegt Schülerinnen und Schüler heutzutage? Welchen Wert gebensie gesellschaftlich relevanten Ereignissen und Entwicklungen? Genaudiese Fragen spiegeln sich jährlich in den Beiträgen desinternationalen Schüler-Filmwettbewerbs "Kid Witness News" vonPanasonic wider. In der 29. Auflage des Contests legte dasUnternehmen erstmalig die Einreichungen aus Deutschland undÖsterreich zusammen. Die zahlreichen Beiträge der 35 teilnehmendenSchulen beschäftigten sich neben aktuellen Themen auch mithistorischen Dokumentationen und den Alltagserfahrungen jungerSchülerinnen und Schüler. Passend zum diesjährigen 100. Jubiläum vonPanasonic dürfen die Gewinnerteams aus allen teilnehmenden LändernEnde Juli zum großen KWN-Gipfel nach Tokio fliegen. Bei dieseminternationalen Treffen erwarten die Schülerinnen und Schüler nebender feierlichen Global Award Zeremonie auch spannende Work-Shops undinteressante Sightseeing-Touren.Der begehrte Preis wurde in Deutschland und Österreich in zweiAltersklassen verliehen. Den ersten Platz in der Klassenstufe fünfbis sieben belegte die Oberschule Geestemünde aus Bremerhaven. Mitihrem Film "Die Bremer Kogge" gelang den Schülern eine detailreiche,informative und sehr unterhaltende Dokumentation über eines derältesten erhaltenen Handelsschiffe in Deutschland. Nicht allein durcheine sympathische Sprecherin, Filmtechniken wie Stoptrick und einemüberzeugenden Sounddesign wird die Restaurationsgeschichte der Koggehumorvoll geschildert. Auch die überaus gelungene Verbindung derauditiven und visuellen Ebenen überzeugte die Jury. "Der Mix ausReal- und Trickfilm sowie die überlegte Integration verschiedenerkleiner Comic-Elemente machen "Die Bremer Kogge" zu einemkurzweiligen, informativen Filmerlebnis und einem verdienten Siegerin dieser Altersklasse", begründet Michael Langbehn, Manager PR, CSRund Sponsoring bei Panasonic Deutschland die Entscheidung der Jury.Die IGS Roderbruch aus Hannover sicherte sich mit ihrem Kurzfilm"Kettenbrief" den zweiten Platz dieser Altersklasse. Der Film greiftein wichtiges Thema aus dem heutigen Schulalltag auf: Er zeichnet ineiner fiktiven Geschichte nach, wie ein anonym per Smartphoneversandter Kettenbrief eine Gruppe junger Schülerinnen in Angstversetzt. Dramaturgisch spannend gefilmt und erzählt, hält der Filmden Zuschauer in seinem Bann. Den dritten Platz belegt dieMark-Twain-Schule aus Berlin mit ihrem Beitrag. "Weniger ist Meer"ist eher ein kreatives Musikvideo, welches ein klares Statementübermittelt: Unser Plastikverbrauch muss zum Schutz der Meereeingeschränkt werden. Trotz dieser ernsten Thematik machenComic-Style, Splitscreen, ungewöhnliche Kameraperspektiven und dierappenden Schülerinnen diesen Film so liebenswert und unterhaltsam.Kategorie: Acht- bis ZehntklässlerBei den Acht- bis Zehntklässlern erreichte dasHeinrich-Heine-Gymnasium aus Hamburg den ersten Platz. DieSchülerinnen erzählen in ihrem Film "NEU" die Geschichte einesMädchens, das von Berlin nach Hamburg umzieht. Ihre Ängste und Sorgenverarbeitet die junge Frau in der Nacht vor ihrem ersten Schultag ineinem Alptraum. Die Jury ist besonders von der realitätsnahenAufarbeitung des Teenager-Alltags begeistert. Die Komposition vonBildaufbau, Kameraführung, Tempo und Musik wird überzeugendeingesetzt, um die Geschichte der an der Schule neuen Schülerinspannend und unterhaltend zu erzählen. "Die gewollte und gelungeneÜberzeichnung von typischen Ausgrenzungssituationen im Schulalltaghat uns zusätzlich überzeugt, "NEU" als den diesjährigen besten Filmin dieser Altersgruppe auszuzeichnen", ergänzt Michael Langbehn.Den zweiten Platz holte die Schule am Ernst-Reuter-Platz inBremerhaven mit einem etwas anderen Beitrag. In dem nachempfundenenExperiment "Wie bringt Schule Bock?" versuchen die Schüler denUnterricht so zu gestalten, dass die Schule mehr Spaß macht undwieder Lust am Lernen entsteht. Der Erzählansatz des Films ist sehrkreativ und ungewöhnlich und so gut gemacht, dass er einen Sogentwickelt, bei dem der Zuschauer wissen will, wie das Experimentausgeht. Die vielen humorvollen, visuellen Sequenzen undinteressanten Charaktere einerseits, sowie die flotte Gestaltung desFilms andererseits, geben dem Thema eine gewisse und sehrunterhaltsame Leichtigkeit. Die Jury hält "Wie bringt Schule Bock?"für einen mutigen Film, der so indirekt auch die tägliche Arbeit derLehrer würdigt. Der dritte Platz geht an die PTS Ried in Österreich.In dem Film "Just different" stehen die Themen "sozialeVerantwortung" und "Selbstvertrauen" im Vordergrund der Handlung. DerBeitrag erzählt die Geschichte eines Schülers, der wenig Anschlusshat und in seinem Leben nicht viel auf die Reihe bekommt. Mithilfeeiner Mitschülerin findet er zu seinen Stärken und somit auch zu sichselbst. Die Bildsprache, der Einsatz von Splitscreen, Farben undMusik unterstreichen die klare Dramaturgie des Films eindrucksvoll.Die Moral des Films erreicht den Zuschauer direkt und überzeugte auchdie Jury: niemand muss perfekt sein und jeder Mensch ist einzigartig.JuryIn der diesjährigen deutschen Jury saßen: Daniel Schäfer (ICOMoving Bytes), Silke Schütze (Autorin und Journalistin), ThomasReinecke (Filmemacher, Dokumentarfilmer und Kameramann), CeylanBeyoglu (Storykids Studio), Kerstin Klitsch (Programmredakteurin TVSpielfilm, Schwerpunkt Kinderfernsehen) sowie Christian Gupta undMichael Langbehn von Panasonic DeutschlandDie eingereichten Filme können Sie sich auf Youtube unterfolgendem Link ansehen:www.youtube.com/playlist?list=PLng_rrAjbqdF0HhbtpN7GMsVIPbmefXN9Über "Kid Witness News":"Kid Witness News" (KWN) ist ein internationalesVideo-Bildungsprogramm für Schüler im Alter von zehn bis 15 Jahren,das Panasonic vor über 25 Jahren ins Leben gerufen hat. Alljährlichsetzen Schüler in fünfminütigen Kurzfilmen das Wettbewerbsmotto "DieWelt durch deine Augen sehen" um. Sie orientieren sich dabei an denvorgegebenen Themen aus den Bereichen Kommunikation, Ökologie undSport. Panasonic stellt das Equipment zur Verfügung und hilft mitExperten-Workshops und Handbüchern. Die Prämierung erfolgt durch eineExpertenjury - weitere Infos unter www.kidwitnessnews.de.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.