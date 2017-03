Panasonic verlängert Produktgarantie für Solarmodule HIT® auf 25 Jahre / 20 Jahre Serienfertigung des Photovoltaikmoduls HIT® (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Ottobrunn bei München (ots) -Panasonic verlängert die Produktgarantie für seine hocheffizientenPhotovoltaikmodule HIT® in Europa auf 25 Jahre. Mit derGarantieerweiterung um zehn Jahre bietet der weltweit tätigeElektronikkonzern und Hersteller von hocheffizienten SolarmodulenHIT® Kunden noch mehr Sicherheit beim Erwerb und Betrieb vonPhotovoltaikanlagen.Die Garantieverlängerung gilt für alle Module HIT®, die seit dem1. Januar 2017 in Europa installiert wurden. Damit verbunden ist einneues Online-Registrierungsverfahren. Endkunden, welche die25-jährige Produktgarantie beantragen möchten, können sich auf derPanasonic-Website registrieren. Anschließend erhalten sie von demHersteller einen personalisierten Garantieschein für ihrePhotovoltaikanlage mit deren spezifischen Eigenschaften."Die 25-jährige Produktgarantie untermauert unser Engagement inder Herstellung und Lieferung von Solarmodulen mit höchsterZuverlässigkeit und Qualität für unsere wachsende Kundenzahl inEuropa", sagt Daniel Roca, Senior Business Developer bei Panasonic."Seit der Einführung der Module HIT® im Jahr 1997 hat sich dasProdukt einen exzellenten Ruf für seine Zuverlässigkeit und die hohenFertigungsstandards erworben. Die Garantieverlängerung festigt dieseReputation und bietet den europäischen Installateuren undVerbrauchern, die unsere Hochleistungsmodule in ihren Anlageneinsetzen, volles Vertrauen und ein gutes Gefühl."Extrem niedrige GarantierateDie Sicherung höchster Qualitätsstandards hat Priorität fürPanasonic. So werden beispielsweise zusätzlich zu denPflichtprüfungen wie die Standards IEC 61215 und IEC 61730 noch rund20 freiwillige interne Beständigkeits- und Sicherheitstests vor derMarkteinführung neuer Produkte durchgeführt. Dies und die konsequenteQualitätssicherung in der Fertigung führen dazu, dass dieGarantierate der Module HIT® extrem niedrig ist. Im Januar 2017 lagsie bei 0,0035 Prozent. Das heißt, bei nur 139 Modulen von 3,94Millionen Modulen HIT® wurde die Garantie in Anspruch genommen.20 Jahre Serienfertigung des Photovoltaikmoduls HIT®Die Garantieerweiterung fällt in ein besonderes Jahr fürPanasonic. Das Unternehmen feiert 2017 das 20-jährige Jubiläum derSerienfertigung des Photovoltaikmoduls HIT®. Seit der Markteinführungproduzierte Panasonic weltweit über eine Milliarde Solarzellen, diein den Modulen verarbeitet sind und mit denen Privatpersonen,Unternehmen und Organisationen rund um den Globus saubere Energieproduzieren.Pressemitteilung zum 20-jährigen Jubiläum der Serienfertigung desPhotovoltaikmoduls HIT®: https://eu-solar.panasonic.net/de/2661.htmWeitere Informationen: www.eu-solar.panasonic.net/de/Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen.Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global.Pressekontakt:Panasonic Electric Works AGMarlene ZapfRobert-Koch-Strasse 10085521 OttobrunnTel: 089 / 45354-2549E-Mail: marlene.zapf@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Electric Works Europe AG, übermittelt durch news aktuell