Panasonic und BILD präsentieren: Die Volks-Kamera LUMIX GX80K / Deutschlands reichweitenstärkste Medienmarke kürt die kompakte Systemkamera LUMIX GX80K zum Volks-Produkt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Ein starkes Jubiläum: BILD vergibt zum 200. Mal den Titel"Volks-Produkt" und kürt die LUMIX GX80K zur "Volks-Kamera". Ab dem20. Mai wird die LUMIX GX80K im Bundle mit einem 12-32 mmWeitwinkelzoom-Objektiv zum attraktiven Aktions-Preis von 444 Euroerhältlich sein. Die spiegellose Systemkamera ist als Volks-Kamerabestens qualifiziert - das belegen zahlreiche Testsiege beirenommierten Fachzeitschriften, die seit der Markteinführung erzieltwurden. Ihre umfangreichen Features machen sie zum perfekten Modellfür Foto-Einsteiger und Fortgeschrittene.Die Vorteile der LUMIX GX80K sind vielfältig, das Angebot aninnovativen Funktionen ist enorm und in dieser Preisklasseeinzigartig: Die Kamera bietet eine überragende Bildstabilisierung inGehäuse und Objektiv, einen kontrastreichen Sucher, zeichnethochauflösende 4K Videos auf und kann durch 4K Foto-Funktion mit 30Bildern/Sekunde spielend leicht unwiederbringliche Momente einfangen.Hinzu kommen ein Hybrid-Kontrast-Autofokus für ultraschnelleautomatische Fokussierung. Die Post Focus Option macht es sogarmöglich, das zu fokussierende Detail im Bild nachträglich zu ändern.Der Touchscreen-LCD-Monitor ist schwenkbar und erlaubt so auchAufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven. Dank des Micro FourThirdsStandards steht darüber hinaus die größte Auswahl an Objektiven imBereich Systemkameras zur Verfügung. Trotz all dieser Features istdie LUMIX GX80K sehr flach und kompakt - ohne Kompromisse bei derBedienbarkeit zu machen.Verfügbarkeit und PreisDie Volks-Kamera LUMIX GX80K ist ab dem 20. Mai im Handelerhältlich. Innerhalb der Aktion beträgt die unverbindlichePreisempfehlung 444 Euro (Set-Preis für Gehäuse und Objektiv).Außerhalb der Aktion beträgt die unverbindliche Preisempfehlung 599Euro.Aktuelle Videos zu unseren LUMIX Systemkameras finden Sie aufYoutube unter:https://www.youtube.com/watch?v=XV5beZmE_pI&list=PL38D7A3980A7AD3F8Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweitexpandierend unterhält Panasonic inzwischen 591 Tochtergesellschaftenund 88 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende31. März 2018) erzielte das Unternehmen einen konsolidiertenNetto-Umsatz von 61,04 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch,durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelderhinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zuschaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die MarkePanasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell