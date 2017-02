Panasonic stellt neue Kühl-Gefrierkombinationen mit Glasfronten vor / Japanisch inspiriertes Premium-Design für die moderne Küche (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Panasonic stellt zwei neue Kühl-Gefrierkombinationen mitGlasfronten im Premium-Design vor. Die Modelle NR-BN30PGB undNR-BN30PGW ergänzen das Produkt-Portfolio im Einstiegsbereich undzeichnen sich durch eine gewohnt hohe Qualität sowie Umwelt- undBedienungsfreundlichkeit aus.Hochwertiges Design für die moderne KücheDie Gestaltung der neuen Geräte wurde durch das minimalistischeund betont schlichte japanische Interior Design inspiriert. Mit ihrenklaren Konturen und einer vollständig flachen Tür setzen sie daszeitgemäße Design der aktuellen Kühlgeräte-Serien von Panasonic fort.Zudem warten sie mit einer edel anmutenden Glasfront auf und fügensich damit nahtlos in ein modernes Küchenumfeld ein.Mit den versteckten Türgriffen greifen die neuen Modelle den Trendzum puristischen, grifflosen Design auf, das Küchen besondershochwertig wirken lässt. Das unauffällig integrierte LED-Display mitTouch-Bedienung unterstreicht das elegante Design der neuen Modelle.Die Geräte sind in den Farben schwarz und weiß erhältlich.Fokus auf bewährten FunktionenWie alle Kühl-Gefrierkombinationen von Panasonic sind die neuenGeräte mit Full-NoFrost-Technologie ausgestattet, die ein manuellesAbtauen überflüssig macht. Zudem finden Fisch und Fleisch imFreshCase-Fach optimale Bedingungen vor. Auch Obst und Gemüse bleibendarin knackig und frisch wie vom Markt. Die an den Seitenwändeninstallierte LED-Innenbeleuchtung sorgt für ideale Lichtverhältnisseim Kühlbereich. Auch nach dem Großeinkauf für das Wochenende odernach der Einlagerung großformatiger Lebensmittel bleibt dieAusleuchtung des Kühlschranks gleichmäßig hell.Zusätzlich verfügen die neuen Einstiegsmodelle über einenSuperKühlmodus und einen SuperGefriermodus. Diese erlauben einschnelles Kühlen oder Gefrieren größerer Mengen an Lebensmitteln. Mitder Energieeffizienzklasse A++ sind die neuen Modelle zudem sehrumweltfreundlich.Die neuen Kühl-Gefrierkombinationen mit Design-Glasfront kommen ineiner Höhe von 1,86 Metern in den Handel und bieten mit einem Volumenvon bis zu 220 Litern im Kühl- und 81 Litern im Gefrierbereich einbesonders großes Platzangebot. Die Modelle NR-BN30PGB in Schwarz undNR-BN30PGW in Weiß sind ab Februar 2017 für 749 Euro (UVP)erhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Haushaltsgeräten finden Sie auf YouTubeunter: http://ots.de/JeGH2Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell