Panasonic stellt Konnektivitätsdienste für neu gebaute Kreuzfahrtschiffe von TUI Cruises bereit

Die über vier Jahre laufende Vereinbarung ermöglicht über einweltweites Mobilitätsnetz und hochmoderne Kommunikationstechnologienein besseres Nutzererlebnis an BordLake Forest, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die Panasonic AvionicsCorporation (Panasonic) gab heute bekannt, dass sie in Kooperationmit ihrer Tochtergesellschaft ITC Global einen vierjährigen Vertragvon TUI Cruises über die Bereitstellung von Konnektivitätsdienstenfür dessen zwei neu gebaute Kreuzfahrtschiffe Mein Schiff 1 und MeinSchiff 2 erhalten hat. Die Vereinbarung bezieht sich aufKommunikationsfähigkeiten an Bord der Schiffe sowohl für dieReisegäste als auch die Besatzung, die während der Reisen derKreuzfahrtgesellschaft in internationalen Gewässern dasNutzererlebnis verbessern sollen. Das deutsche Unternehmen TUICruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG und RoyalCaribbean Cruises, Ltd. TUI Cruises, dessen Zentrale sich in Hamburgbefindet, veranstaltet Kreuzfahrten in alle Welt von der Ostsee undvom Mittelmeer aus in Europa; zu den Kanarischen Inseln, in dieKaribik in Nord-, Mittel- und Südamerika; in den Orient und denGroßraum Asien - mit verschiedenen Strecken dazwischen.Als Tochtergesellschaft von Panasonic nutzt ITC Global Panasonicsweltweites Breitbandnetz, um Kunden des Energie-, See- undEnterprise-Segments Konnektivität anzubieten. Panasonic bietethinsichtlich der Konnektivität auf See, der Unterstützung vonPassagieren und Besatzung sowie der Kommunikation für Schiffsbetriebund Unternehmensvernetzung einen neuen Ansatz. Mit dem weltweitgrößten und umfassendsten Breitband-Konnektivitäts-Dienst bietetPanasonic Kommunikationslösungen für ein breites Spektrum anMobilitätsmärkten an - nutzt ein Ku-Band-Satellitennetz hoherVerfügbarkeit, das mehr als 98 Prozent aller Seeverkehrsstreckenabdeckt.Die Vertragsvergabe durch TUI Cruises ist der erste Vertrag fürPanasonic und ITC Global über die Bereitstellung umfassenderKreuzfahrt-Konnektivitätslösungen. Installation und Inbetriebnahmefür das erste der beiden Schwesterschiffe, Mein Schiff 1, wurden imMärz abgeschlossen; im Mai absolvierte das Schiff erfolgreich seineJungfernfahrt. Das Schiff Mein Schiff 2 wird derzeit in der "MeyerTurku"-Werft in Finnland gebaut und wird im März 2019 Teil der Flottevon TUI Cruises. Zur Ausrüstung beider Schiffe gehören2,4-Meter-Multiband-Antennensysteme, die für hohe Bandbreiten für denKonnektivitätsbedarf beider Schiffe bei voller Kapazität sorgen(jeweils über 3.000 Reisegäste und Besatzungsmitglieder an Bord). Diebandbreitenstarke Lösung verlangt nach einem flexiblen technischenund kommerziellen Dienst mit dynamischer Bandbreitenallokation undRaumsegment-Management. Beide Schiffe werden über traditionellegeosynchrone Satelliten unterstützt. Für die Zukunft, wenn dieNachfrage nach zusätzlichen Fähigkeiten zunimmt, sindPoint-to-point-, Mikrowellen- und andere Technologien geplant. DerDienst, der Panasonics Kommunikationsnetz der dritten Generationnutzt, wird durch "High-Throughput Satellite"- (HTS)-Abdeckung inKombination mit neuester Modemtechnologie unterstützt. Ebensoinbegriffen ist, dass ITC Globals "Network Operations Center" denDienst überwacht und Support anbietet - beides rund um die Uhr."TUI Cruises gilt heute als eine der erfolgreichstenKreuzfahrtmarken - ist bekannt für sein allumfassendes Konzept inPremium-Qualität", so Ian Dawkins, CEO von ITC Global und VicePresident des Bereichs "Network Operations" der Panasonic AvionicsCorporation. "Mit diesem Vertrag haben Panasonic und ITC Global einebesondere Gelegenheit, die Marke auf Konsumentenmärkten weiter zustärken. Dies gelingt, indem das Konnektivitätserlebnis der Nutzermaximiert wird, insbesondere hier der Reisegäste von TUI Cruises - obdarüber, dass es Professionals möglich wird, Arbeitsaufgaben zumanagen, während sie eine Auszeit mit der Familie verbringen; oderdarüber, dass es Anhängern sozialer Medien möglich wird,Urlaubshöhepunkte in Echtzeit mit Freunden und Familien daheim zuteilen", erklärte Dawkins weiter."Unsere Aufgabe ist es, alle Aspekte der Kommunikationslösung zumanagen, sodass sich TUI Cruises voll auf seine Kernkompetenzkonzentrieren kann - seinen Bordgästen ein unvergessliches Erlebniszu bieten. Wir nehmen diese Verantwortung ernst und freuen uns aufdie weitere enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, während wir diehochmodernen Technologien umsetzen, die dafür nötig sind", so Dawkinsabschließend."Die Kombination aus Panasonics umfassenden Erfahrungen in derVerbesserung des Passagiererlebnisses mithilfe seiner Flugtechnologieund Unterhaltungslösungen und ITC Globals ähnlichem Erfahrungsschatzauf den Feldern Besatzungs-Gemeinwohl und -Konnektivität hat unsereAuswahl des Servicepartners einfacher gemacht. Die präsentiertenSynergien sind eine natürlich-stimmige Lösung, die unsereAnforderungen am besten erfüllen können", so Matthias Fahrner,Direktor des "IT Strategy & Competence Center" bei TUI Cruises.Die gebündelte Expertise von ITC Global und Panasonic ermöglichtdie Entwicklung von Plattformen für das An-Bord-Erlebnis und dasGenerieren von Einnahmen sowohl für kommerzielle als auchPassagieranwendungen. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte dieneueste Fallstudie(http://www.itcglobal.com/entertainment-solution-cruise-ship-partner)zum Kreuzfahrtmarkt, oder kontaktieren Sie uns, um ein Treffen mitunserem Team auf der SMM 2018 (http://www.smm-hamburg.com/en/) vom04. bis 07. September in Hamburg, Deutschland zu vereinbaren.Informationen zu ITC GlobalITC Global ITC Global ist ein führender Anbietersatellitengestützter Kommunikationsleistungen für die MarktsektorenEnergie, Bergbau, kommerzielle und Passagierschifffahrt sowieNichtregierungsorganisationen. Unternehmen, die in abgelegenen undrauen Umgebungen tätig sind, benötigen Kommunikationsleistungensowohl mit globaler Reichweite als auch hoch zuverlässigemKundendienst. Über eine vereinheitlichte Kommunikationslösung, dieauf die Anforderungen der einzelnen Kunden zugeschnitten wird,ermöglicht ITC Global das Treffen fundierterer Entscheidungen inEchtzeit und die Verbesserung des Gesundheits-, Sicherheits- undUmwelt-Managements. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören unteranderem die Konzeption kundenspezifischer Netze, die Umsetzung vonHardware, Ingenieursleistungen vor Ort, technischer Support undSatelliten-Bandbreite der "Enterprise"-Klasse. ITC Global betreibt inNord-, Mittel- und Südamerika, in Europa, Asien, Afrika undAustralien rund um die Uhr verfügbare Netze der "Carrier"-Klasse.Seit 2015 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft der PanasonicCorporation. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.panasonicmaritime.com.Pressekontakt:Alix Anne WrightGlobal MarketingTel.: +1 724 553 9912Alix.Wright@panasonic.aeroBrian BardwellCorporate Communications ManagerTel.: +1 949 462 1742Brian.Bardwell@panasonic.aeroOriginal-Content von: ITC Global, übermittelt durch news aktuell