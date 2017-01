Panasonic präsentiert neue, robuste und Dual IS kompatible Versionen seiner LUMIX G Teleobjektive / LUMIX G Zoom-Objektive 45-200mm/F4,0-5,6 II/Power-O.I.S. und 100-300mm/F4,0-5,6 II/Power-O.I.S. (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Hamburg (ots) -Panasonic erweitert sein Sortiment an LUMIX G Wechselobjektiven umzwei robuste Versionen der Teleobjektive LUMIX G Vario45-200mm/F4,0-5,6 II/O.I.S. (H-FSA45200) und LUMIX G Vario100-300mm/F4,0-5,6 II/O.I.S. (H-FSA100300).Mit den neuen Versionen der beiden Objektive profitieren Nutzerder jüngsten LUMIX Kameramodelle noch stärker von derenweiterentwickelter Technik. So können sie nun auch das Dual-IS-Systemmit 5-Achsen-Sensor-Bildstabilisierung in der Kamera und derzusätzlichen objektiv-internen Stabilisierung für einen noch besserenSchutz vor Verwacklungen nutzen. Beide Objektive sind dabei nun auchstaub- und spritzwassergeschützt und damit bestens für denAußeneinsatz geeignet.Sowohl das LUMIX G Vario 45-200mm/F4,0-5,6 II/O.I.S. als auch dasLUMIX G Vario 100-300mm/F4,0-5,6 II/O.I.S wissen zudem auch beiVideoaufnahmen zu überzeugen. Zusätzlich zum geräuscharmen Betrieb,der durch Innenfokussierung ermöglicht wird, unterstützt das feinabgestufte Blendenantriebssystem eine gleichmäßigeBelichtungssteuerung bei Helligkeitsänderungen während des Zoomensoder Schwenkens. Darüber hinaus wird die AF-Schärfeverfolgung(Tracking) beim Zoomen durch dieHochgeschwindigkeits-Einzelbildanalyse für die Fokussteuerungverbessert.LUMIX G Vario 45-200mm und 100-300mm sind mit der 240B/s-Sensorbildanalyse kompatibel und können so die Vorteile derKameras mit Highspeed-Hochpräzisions-Kontrast-AF(DFD) optimal nutzen.Mit ihrem äußerlich überarbeiteten Design passen die neuenZoomobjektive auch optisch besser zu den weiteren neueren Objektivenund den aktuellen LUMIX G DSLM Kameras. Insgesamt neun Objektive ausdem großen LUMIX G Objektivprogramm bieten inzwischen ein robustes,staub- und spritzwassergeschütztes Design, das auch hartenEinsatzbedingungen standhält.LUMIX G Vario 45-200mm/F4,0-5,6 II/O.I.S.- entspricht einem 90-400mm-KB-Telezoom- verbessertes Nachfolgemodell des bisherigen 45-200mm O.I.S. imrobusten, neuen Design- Duale Bildstabilisierung für Teleaufnahmen (max. +5 EV) ausfreier Hand mit O.I.S. und 5-Achsen Body IS wird unterstützt- Objektiv-Sensor-Datentransfer entsprechend 240 B/s fürHighspeed-Hochleistungs-AF- Robustes, spritzwasser- und staubdichtes Design für harteEinsatzbedingungen- Unterstützt qualitativ hochwertige Video-Aufzeichnung (wie obenbeschrieben)- Objektivkonstruktion mit 16 Linsen in 13 Gruppen, darunter 3ED-Linsen- Mehrfachbeschichtung zur Minimierung von Reflexionen undGeisterbildern- MetallbajonettLUMIX G Vario 100-300mm/F4,0-5,6 II/O.I.S- entspricht einem 200-600mm-KB-Telezoom- verbessertes Nachfolgemodell des bisherigen 100-300mm OIS imrobusten, neuen Design- Duale Bildstabilisierung für Teleaufnahmen (max. +5 EV) ausfreier Hand mit O.I.S. und 5-Achsen Body IS wird unterstützt- Objektiv-Sensor-Datentransfer entsprechend 240 B/s fürHighspeed-Hochleistungs-AF- Robustes, spritzwasser- und staubdichtes Design für harteEinsatzbedingungen- Unterstützt qualitativ hochwertige Video-Aufzeichnung (wie obenbeschrieben)- Objektivkonstruktion mit 17 Linsen in 12 Gruppen, darunter 1ED-Linse- Mehrfachbeschichtung zur Minimierung von Reflexionen undGeisterbildern- MetallbajonettVerfügbarkeit und PreisDie neuen LUMIX G Objektive (H-FSA45200, FSA100300) sind abFebruar 2017 im Handel erhältlich. Die unverbindlichenPreisempfehlungen liegen bei 429 Euro für das 45-200mm bzw. 649 Eurofür das 100-300mm.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. März 2016) erzielte das Unternehmen einenkonsolidierten Netto-Umsatz von 7,553 Billionen Yen/56,794 MilliardenEUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzender einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und dieUmwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über dasUnternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html,www.lumixgexperience.panasonic.de/ und www.experience.panasonic.de/.Pressekontakt:Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 1522525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: 040 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell