Panasonic kooperiert mit 20th Century Fox und Samsung / HDR10+: Neue Technologie sorgt für bestmögliche Bildqualität (FOTO)

Hamburg (ots) -Panasonic, das Filmstudio 20th Century Fox und Samsung arbeiten absofort im Rahmen einer Partnerschaft zusammen, um einen offenen undlizenzfreien Standard für High Dynamic Range (HDR)-Inhalte zuentwickeln. Der Standard trägt vorläufig die Bezeichnung HDR10+. Diedrei Unternehmen beginnen ab Januar 2018 gemeinsam mit derLizensierung von HDR10+ Produkten und Inhalten. Dafür wird eineunabhängige HDR10+ Plattform geschaffen, die Metadaten fürContent-Unternehmen, UHD TVs, Blu-ray Discs, Blu-ray Player, Blu-rayRecorder und Hersteller von Set-Top-Boxen sowie SoC Anbieterlizensieren wird. Voraussetzung hierfür ist lediglich ein geringeradministrativer Mitgliedsbeitrag. Verbraucher können den neuenStandard an einem eigenen Logo erkennen."Die drei führenden Unternehmen für Content und Hardware imBereich Home Entertainment sind gleichzeitig auch die idealenPartner, um den HDR10+ Standard voranzutreiben und zu allenVerbrauchern nach Hause zu bringen", sagt Jongsuk Chu, Senior VicePresident des Visiual Display Business bei Samsung Electronics. "Wirsind fest entschlossen, die neuesten Technologietrends auf unserenTV-Geräten verfügbar zu machen. Wir sind überzeugt davon, dass HDR10+erstklassige Inhalte liefern und für noch bildgewaltigereFernseherlebnisse sorgen wird."HDR10+ ist ein innovativer Standard, der die technologischenStärken von HDR nutzt, um bestmögliche Fernseherlebnisse auf dieTV-Geräte der nächsten Generation zu bringen. Die Technologieoptimiert durch dynamisches Tonemapping die Darstellung jedereinzelnen Szene und erzeugt leuchtende Bilder in beispielloserQualität. Die verbesserten visuellen Erlebnisse ermöglichen es denZuschauern, die Bilder so wahrzunehmen, wie es Regisseure undFilmemacher bei der Produktion beabsichtigt haben."HDR10+ ist ein technischer Schritt nach vorne, der dieBildqualität der TV-Displays der nächsten Generation spürbaroptimiert", sagt Danny Kaye, VP bei 20th Century Fox und ManagingDirector des Fox Innovation Lab. "HDR10+ liefert dynamischeMetadaten, die jede Szene genau beschreiben und sorgt so für einenoch nie dagewesene Bildqualität. Unsere Zusammenarbeit mit Panasonicund Samsung im Fox Innovaton Lab ermöglicht es uns, neue Standardswie HDR10+ zu etablieren und damit die Visionen der Filmemacher auchüber das Kino hinaus eins zu eins abzubilden."Für Partner, die den Standard für ihre Produkte übernehmenmöchten, bietet HDR10+ gleich mehrere überzeugende Vorteile. Sobietet HDR10+ eine Anlagenflexibilität, die es TV- undGeräte-Herstellern, Filmemachern und Content-Anbietern ermöglicht,den Standard in ihre Produktentwicklung einzubinden und so dasFernseherlebnis der Nutzer auf ein neues Qualitätsniveau zu heben.Die HDR10+ Plattform wird auch für zukünftige technologischeEntwicklungen und Innovationen offen sein."Panasonic arbeitet bereits seit Langem mit anderenBranchenführern zusammen, um nachhaltige technische Formate zuentwickeln. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit 20th CenturyFox und Samsung ein neues HDR-Format zu entwickeln, das denVerbrauchern sichtbare Vorteile bringen wird", sagt Yuki Kusumi,Executive Officer bei Panasonic. "Indem wir die beträchtlicheVerbesserungen in der HDR-Bildqualität in noch mehr Fernsehernintegrieren und gleichzeitig den verfügbaren Anteil anPremium-HDR-Content vergrößern, sind wir uns sicher, dass sich HDR10+in Kürze zum defacto HDR-Format entwickeln wird."Die diesjährigen IFA-Besucher sind herzlich eingeladen, dieMessestände von Panasonic und Samsung Electronics zu besuchen, ummehr über die HDR10+ Technologie zu erfahren.Panasonic, 20th Century Fox und Samsung werden weitere Details zumLizenzprogramm der HDR10+ Technologie auf der CES 2018 bekannt geben.Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 HamburgAnsprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell