Panasonic erweitert sein OLED-TV-Sortiment um zwei neue Serien

Hamburg (ots) - JZW1004 und JZW984 mit überwältigender Bildqualität, künstlicher Intelligenz, neuem Penta-Tuner und einfachster Bedienung - jetzt in drei BildgrößenNachdem Panasonic im Januar 2021 anlässlich der CES sein neues OLED-TV-Flaggschiff, den JZW2004 vorgestellt hat, folgen heute mit den JZW1004 und JZW984 zwei weitere Serien der nächsten OLED-Generation, die erstmals in drei Bildgrößen erhältlich sind (65, 55 und 48 Zoll). Mit ihrer perfekten Bildabstimmung, die in enger Zusammenarbeit mit führenden Koloristen Hollywoods erfolgte, sowie der überragenden Farbtreue und höchstem Kontrastumfang unterstreichen die neuen OLED-TVs erneut die technologische Kraft von Panasonic und sind erste Wahl, um Film und Fernsehen in allerbester Qualität zu erleben. Der HCX Pro AI Processor sorgt mit künstlicher Intelligenz für eine überwältigende Bildwiedergabe bei jedem Inhalt und in jeder Umgebungssituation. Darüber hinaus lässt der Game Mode Extreme mit herausragend kurzer Latenzzeit und HDMI 2.1-Unterstützung die Herzen aller Gaming-Fans höher schlagen. Der in 2021 erstmals eingesetzte Penta-Tuner sorgt mit seinem zusätzlichen Empfangsweg für noch mehr Flexibilität beim Fernsehempfang. Mit dem My Home Screen 6.0 zusammen mit einer neu gestalteten intuitiven Fernbedienung sowie Sprachsteuerung konnte Panasonic die Bedienung nochmals verbessern.Die neuen JZW1004 und JZW984-Serien vervollständigen Panasonics OLED-TV-Sortiment für 2021. Wie beim bereits im Januar auf der CES vorgestellten JZW2004 erfolgte die Optimierung der Bildqualität in enger Zusammenarbeit mit Stefan Sonnenfeld, einem der führenden Koloristen Hollywoods, Gründer und CEO von Company 3. Stefan Sonnenfeld hat u.a. als Kolorist für viele bekannte Filme wie A Star is born, Wonder Woman, Man of Steel, Die Schöne und das Biest, Jurassic World und Star Wars: Das Erwachen der Macht gearbeitet. Das Ergebnis ist eine erstklassige Farbtreue und -genauigkeit sowie ein riesiger Kontrastumfang mit hoher Spitzenhelligkeit. Das UHD Master HDR OLED-Panel des JZW1004 (JZW984: UHD HDR OLED-Panel) setzt selbst feinste Details und Abstufungen auch in dunkelsten Bereichen genauso perfekt in Szene wie das gleißende Licht eines Sonnenuntergangs. Wird der von der UHD-Allianz entwickelte Filmmaker-Mode aktiviert, werden die Bildfrequenz, das Seitenverhältnis sowie Farbe und Kontrast des Originals übernommen. Schärfeoptimierungen und Rauschunterdrückungen werden abgeschaltet - alles mit dem Ziel, Filme und Serien auch zu Hause so zu zeigen, wie es sich die Regisseure und Produzenten schon beim Filmdreh gedacht haben.HCX Pro AI Processor - Mit künstlicher Intelligenz immer die perfekte BildqualitätAlle OLED-TV-Modelle für 2021 sind mit dem brandneuen und leistungsstärksten Prozessor von Panasonic ausgestattet, der mit seiner hohen Rechengeschwindigkeit sowie künstlicher Intelligenz die Bildqualität abhängig vom Bildinhalt automatisch optimiert und perfektioniert. "Der HCX Pro AI Processor mit seinem neuen Bildmodus Auto-AI bietet unserem Kunden immer das beste Bilderlebnis, indem er in Echtzeit Szene für Szene analysiert und die Einstellungen automatisch anpasst, gleichgültig ob der neueste Hollywood-Streifen oder eine Sportübertragung mit ultraschnellen Bewegungen geschaut wird", erläutert Dirk Schulze, Head of Product Marketing TV/HomeAV bei Panasonic Deutschland. Auto-AI ist ein eigener Bildmodus, sodass der Zuschauer, wenn er möchte, die Bildeinstellung weiterhin manuell wählen kann.Der Auto AI-Modus vergleicht den gerade gezeigten Inhalt mit gespeicherten Referenzszenen, um aufgrund dieser Erfahrung die Bildeinstellung zu verbessern. So werden beispielsweise bei einem Fußballspiel die Bildparameter so optimiert, dass der Rasen natürlicher und die Spieler lebensechter gezeigt werden. Um dies zu realisieren, hat Panasonic über einen langen Zeitraum mehr als eine Million Referenzszenen unterschiedlichster Genres analysiert und als Referenz gespeichert. Ab sofort muss sich der Zuschauer keinerlei Gedanken mehr über die bestmögliche Bildeinstellung machen - Auto-AI erledigt dies völlig automatisch.Die neuen JZW1004 sowie JZW984 sind jetzt erstmals, neben den bekannten Bildgrößen von 65 und 55 Zoll, auch in 48 Zoll erhältlich. Ideal für Film-, Fernseh- und Gamingfreunde, die größere Geräte nicht aufstellen können oder wollen, aber dennoch nicht auf die Vorteile der OLED-Technologie verzichten möchten.Multi HDR Ultimate - Alle Formate und bei jeder Umgebungssituation das beste HDR-BildPanasonics neue OLED-TVs unterstützen alle gängigen HDR-Formate inklusive HLG Photo, Dolby Vision, Dolby Vision IQ sowie dem neuen HDR10+ Adaptive. Dolby Vision IQ sowie HDR10+ Adaptive nutzen die dynamischen Metadaten im Zusammenspiel mit dem intelligenten Umgebungslichtsensor, um Szene für Szene den Kontrastumfang an den gezeigten Inhalt und die Raumsituation anzupassen. So sieht der Zuschauer sowohl im abgedunkelten Raum als auch im hellen Wohnzimmer immer das bestmögliche Bild ohne Detail- und Kontrastverlust.Gaming-Spaß auf neuem NiveauOLED-TVs von Panasonic sind die idealen Partner für alle Gamer. Die Latenzzeit konnte nochmals deutlich reduziert werden - wichtig bei schnellen Actionspielen, um seinem Gegner immer die Millisekunde und damit einen entscheidenden Moment voraus zu sein. Die ultrakurze Latenzzeit ist eine der Schlüsselkomponenten des neuen Game Mode Extreme, mit dem sowohl der JZW1004 als auch der JZW984 ausgestattet sind und beruht neben der branchenübergreifenden Weiterentwicklung der OLED-Panels auf zahlreiche technologische Optimierungen von Panasonic. Darüber hinaus unterstützen die neuen OLED-Fernseher HDMI 2.1 mit HFR (High Frame Rate) mit bis zu 120 Hz*, womit hochauflösende Grafiken und schnelle Spiele absolut flüssig wiedergegeben werden. VRR (Variable Refresh Rate) sorgt für die perfekte Kombination von Fernseher mit Spielekonsolen oder PC, indem die Bildrate synchronisiert wird. Mit ALLM (Auto Low Latency Mode) wählt der Fernseher beim Anschluss von kompatiblen Spielekonsolen zudem automatisch den Modus mit der geringesten Latenz. AMD Freesync Premium garantiert darüber hinaus flüssige Grafiken mit hohen Dynamikumfang ohne Verzerrungen, Latenzen oder Ruckeln.Benutzerfreundlich erleichtert Panasonic das Zusammenspiel des Fernsehers mit externen Geräten und Spielekonsolen, die nicht CEC-kompatibel sind. Die von Panasonic eigens entwickelte Technologie HDMI Signal Power Link schaltet den Fernseher automatisch ein bzw. aus, wenn die Konsole gestartet oder abgeschaltet wird - das spart Zeit, bis das Spiel gestartet werden kann und spart zudem noch Strom.Kino-Klangkulisse und doppelte Bluetooth-VerbindungDas Reference Surround Sound Plus-System mit Dolby Atmos des JZW1004 (JZW984: Reference Surround Sound & Dolby Atmos) setzt jeden Film mit seinem weiten Klangpanorama, detallierten und natürlichen Klangfarben sowie druckvollen Bässen auch akustisch bestens in Szene. Zusätzlich bieten die OLED-TVs eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Subwoofer - für alle, die sich eine noch kräftigere Basswiedergabe wünschen.JZW1004 und JZW984 verfügen über Dual Bluetooth Audio Link, womit beispielsweise unabhängig voneinander zwei Kopfhörer per Bluetooth gekoppelt werden können, um zu zweit am späten Abend einen Film zu schauen, ohne den schlafenden Nachwuchs zu stören.Neuer Penta-Tuner mit Twin-FunktionPanasonic macht den Fernsehempfang in 2021 noch flexibler und setzt erstmals seinen neuen Penta-Tuner mit Twin-Funktion ein, den es so nur bei Panasonic gibt. Er ist für alle heute denkbaren TV-Empfangswege perfekt gerüstet. Eine externe Set-Top-Box, auch bei einer Änderung des Empfangsweges beispielsweise durch einen Umzug, ist nicht notwendig.Für den Empfang von Kabel, Satellit und Antenne bietet das Twin-Konzept erstklassigen Komfort. So kann ein Programm live geschaut werden, während ein zweites auf eine verbundene externe USB-Festplatte aufgezeichnet wird. Sogar zwei UHD-Sendungen können gleichzeitig mitgeschnitten werden - auch wenn man nicht zu Hause ist. Zwei CI-Slots erlauben die Entschlüsselung von Pay TV-Programmen. Während der Installation erkennt der TV automatisch, welche Signalquelle angeschlossen ist und wählt nur diejenige, für die ein Sendersuchlauf Sinn macht. Bei Satellitenempfang wird weiterhin automatisch geprüft, ob eine Single- oder Twin-Tuner-Nutzung möglich ist.Neue Wege: Fernsehen aus dem Internet oder HeimnetzwerkMit dem bereits seit einigen Jahren bei Panasonic eingesetzten TV>IP Server & Client sowie dem neuen IPTV stehen zwei weitere TV-Empfangswege zur Verfügung. Die Vorteile liegen auf der Hand: Das TV-Programm wird über das Heimnetzwerk oder Internet empfangen, so dass der Zuschauer den Aufstellort des Gerätes unabhängig von einem Antennenanschluss wählen kann. Lediglich eine Steckdose und ein Netzwerkzugang per LAN oder kabellos per WLAN ist notwendig.Als TV>IP Client empfängt der Fernseher alle TV-Programme aus dem Heimnetzwerk, in das sie mit einem Server oder einem Panasonic TV-Gerät mit TV>IP Server wie den JZW1004 oder JZW984 eingespeist werden. Gegenüber DLNA-Streaming bleibt der gesamte TV-Komfort inklusive EPG, Videotext, USB-Recording und Pay TV-Entschlüsselung erhalten.Die fünfte Möglichkeit des TV-Empfangs bei Panasonic ist IPTV, das die Fernsehprogramme direkt aus dem Internet streamt. Schon bei der Installation des Fernsehers wird eine HbbTV Operator App des IPTV-Anbieters wie beispielsweise Zattoo aktiviert, die zukünftig bei jedem Einschalten automatisch startet, sich perfekt in die Panasonic Bedienphilosophie einfügt und alle TV-Programme mit ihren Zusatzfunktionen bereitstellt. Auch die beliebten HbbTV Operator Apps von HD+ und XUMO werden von den neuen Modellen unterstützt.Hoher Bedienkomfort weiter verbessert: My Home Screen 6.0Traditionell legt Panasonic größten Wert auf einfache und komfortable Bedienung. In den neuen OLED-TVs wie den JZW1004 und JZW984 kommt erstmals der neue My Home Screen 6.0 zum Einsatz, der gegenüber der Vorgängerversion nochmals optimiert wurde und neue Funktionen enthält. Der Fernsehzuschauer erhält blitzschnellen Zugriff auf seine Inhalte, gleichgültig ob es sich um TV-Programme, Streaming-Dienste, Apps oder externe Inhalte handelt. Mit dem neuen my Scenery holt er sich - auch abseits des normalen Fernsehprogramms - eigene Bilder oder selbst gedrehte Filme auf den Bildschirm oder schaut Fotos des Lumix Clubs bzw. Videos aus der Zusammenarbeit mit Lounge V. Je nach Stimmung und persönlichen Vorlieben stehen unterschiedlichste Inhalte aus Information und Unterhaltung zur Verfügung.Das intuitive und übersichtliche Quick-Menü ermöglicht zudem einen einfachen schnellen Zugriff nicht nur auf das Hauptmenü, sondern auch auf häufig verwendete Einstellungen.Neue Fernbedienung und SprachsteuerungDie neu entwickelte moderne und ergonomische Fernbedienung steuert mit ihren großen Zifferntasten sowie der gewohnten Anordnung der Steuertasten zuverlässig durch alle Funktionen. Ohne Menüs zu starten bietet sie direkten Zugriff auf viele gängige Streaming-Dienste. Die individuell programmierbare MyApp-Taste führt direkt zum Lieblingsinhalt des Zuschauers. Noch einfacher erfolgt die Bedienung per Sprachassistent. Panasonic OLED-TVs haben den Google Assistant sowie Alexa bereits integriert, um mit Hilfe des Mikrofons in der Fernbedienung per Sprachbefehl beispielsweise das Programm umzuschalten oder die Lautstärke anzupassen. Möchte der Zuschauer seinen Lieblingsfilm sehen, sucht er diesen ebenfalls über den Sprachassistenten. Übersichtlich werden alle Ausstrahlungstermine - auch senderübergreifend - angezeigt. Auf Wunsch kann jetzt blitzschnell eine Timer-Aufnahme programmiert werden. Berücksichtigt werden bei der Suche auch Internetinhalte von Streaming-Diensten oder Mediatheken sowie die eigenen Aufzeichnungen auf der USB-Festplatte.Hochwertige VerarbeitungMit ihrer schlanken Bauform und hochwertigen Verarbeitung werden die neuen OLED-TVs zum Blickfang in jedem Wohnraum. Der JZW1004 ist mit einem Drehfuß ausgestattet, sodass der Zuschauer von jedem Sitzplatz aus immer den besten Blickwinkel erhält. Das 48-Zoll-Modell der JZW1004- sowie der JZW984-Serie verfügt über das Panasonic Switch-Design, bei dem die Standfüße wahlweise außen oder innen angebracht werden können. So passen sie garantiert auf jedes Sideboard.UmweltaspekteGetreu der Firmenphilosophie von Panasonic, bei der Umweltaspekte den höchsten Stellenwert einnehmen, sind Panasonic TVs mit vielen energiesparenden Funktionen ausgestattet. So schalten beispielsweise externe Geräte auch nur dann ein, wenn sie wirklich benötigt werden.*JZW1004 und JZW984 bieten zwei HDMI-Anschlüsse, die HDMI 2.1-Funktionen wie HFR und VRR unterstützen. Zum heutigen Zeitpunkt unterstützen diese Ports 4K, zeigen jedoch bei 4K High Frame Rate und 4K@120Hz VRR nur die Hälfte der vertikalen Auflösung. Die volle 4K High Frame Rate wird durch ein Firmware-Update in 2021 sichergestellt. Im Falle von 4K@120Hz VRR wird Panasonic zu gegebener Zeit eine Ankündigung veröffentlichen.Andere Auflösungen wie z. B. Full HD und 4K@60Hz VRR sind aktuell problemlos möglich.Stand März 2021: Änderungen ohne Ankündigung vorbehaltenTechnische Änderungen und Irrtümer vorbehaltenÜber Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von innovativen Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Geschäftsfeldern Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B Business. Im Jahr 2018 feierte der Konzern sein hundertjähriges Bestehen. Weltweit expandierend unterhält Panasonic 528 Tochtergesellschaften und 72 Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg, Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. 